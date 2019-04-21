كاترينا كيف تكشف عن سر مشاركتها مع سلمان خان في فيلم "بهارات"

كشفت الممثلة والنجمة الأكثر حيوية في عالم بوليوود كاترينا كيف عن سر مشاركتها في فيلم سلمان خان القادم "بهارات"، وأكدت في إحدى مقابلاتها الصحفية مؤخرًا، أن السبب لا يكمن وراء صداقتها القوية مع سلمان خان وحسب، وإنما هناك سبب آخر لم يكن الجمهور يعلمه.

وأفصحت كاترينا خلال اللقاء عن سبب مشاركتها في الفيلم وقالت: "أنا والمخرج علي ظفار تربطنا صداقة قوية، لكن عندما يتعلّق الأمر بالعمل، فإننا نتعامل مع بعضنا بصراحة تامة، لقد عرض علي السيناريو الخاص بالفيلم وقرأته في 3 ساعات، وفور انتهائي اتصلت به وأخبرته أنني أحببت النص كثيرًا".

وتابعت: "لقد أدركت أن هناك فرصة للذهاب بعيدًا في الشخصية التي عرضت عليّ في الفيلم، لذا لم يكن للأمر علاقة بصداقتي مع سلمان خان أو المخرج، في الحقيقة سلمان لم يتصل بي حتى، ولقد التقيت به في التصوير بعد أن وقعت العقد".

يشار إلى أن النجمين سلمان خان وكاترينا كيف انتهيا من تصوير مشاهد فيلم "بهارات"، ومن المقرر أن يتم عرضه في موسم الأعياد عقب شهر رمضان المقبل، في الـ6 من حزيران لعام 2019.

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