ممثلون سوريون مرشحون لأداء شخصية "جوكر".. أيهم الأفضل برأيك؟

لاحظنا في الآونة الأخيرة أن صناع السينما والتلفزيون بدأوا يميلون إلى اقتباس أعمالهم من الدراما الأمريكية والتركية، فبدأنا نشهد أعمالًا مستنبطة من أشهر الأعمال الأجنبية على سبيل المثال مسلسل Suits ومسلسل The Office وأعمال تركية أخرى مثل "عروس إسطنبول" و"حب للإيجار".

لكن في حال قرر صناع السينما عمل نسخة عربية من فيلم جوكر Joker، الذي لقي صدًا كبيرًا ونجاحًا مذهلًا منذ عرضه في دور السينما لأحداثه المشوقة والغامضة التي تتطرق للحالة النفسية الخاصة بالبطل، الذي لعب دوره النجم الأمريكي خواكين فينيكس، فيا ترى من سيناسب الدور من نجوم العرب؟

وهنا نعرض قائمة بالمرشحين لتجسيد الدور، لاسيما أنهم عرفوا بقدراتهم التمثيلية المذهلة وأدهشوا المشاهدين بأعمالهم التي تمزج بين السعادة والحزن، بالإضافة إلى أن البعض منهم أدى أدوارًا لشخصيات مريضة نفسيًا.

باسل خياط

يعتبر النجم السوري باسل خياط مرشحًا مميزًا للدور، لاسيما أنه شارك في العديد من الأعمال التي يلتفها الغموض، مجسدًا فيها دور المريض النفسي، من بينها:

مسلسل الرحلة





ففي مسلسل "الرحلة "، جسد شخصية "الدكتور أسامة"، الذي يحمل شهادة دكتوراه في الكيمياء، ورغم أنه يبدو شخصية طبيعية، إلَّا أنه في الواقع شخصية خطيرة، حيث يعمل على حبس زوجته "رانيا" سعيصا منه لحمياتها من العالم الخارجي، وبدا واضحًا علامات التعذيب على جسدها.

وتدور أحداث المسلسل حول من مجموعة من الركاب المسافرين على متن رحلة طيران من بيروت إلى القاهرة، ليتضح أن كل راكب منهم يعاني من مرض نفسي يخفية عن الآخرين، إذ تتلاقى شباك قصصهم بطريقة غريبة.

مسلسل 30 يوم

وفي مسلسل "30 يوم"، قدَّم باسل خياط شخصية ضابط شرطة يلجأ إليه أحد أصدقائه من أجل تدمير حياة شخص آخر ؛ لكن لا يتسبب في عذاب شخص واحد بل يعذب مجموعة من الأبرياء على مدار 30 يوميًا.

مسلسل طريقي

في مسلسل "طريقي" جسد باسل دور شخصية تحمل أبعاد نفسية بشكل مختلف تجعله يكون الشىء ونقيضه فى نفس الوقت.

مسلسل حرب أهلية

في مسلسل "حري أهلية"، جسد باسل خياط دور طبيب نفسي يتصف بأنها "زير نساء"، إذ يقدم على خيانة زوجته مع صديقتها المقربة، فتقرر زوجته الانتقام منه واللعب بمشاعره، وبعد اكتشافه خطتها، يقرر الانتقام منها هو الآخر بكافة الطرق تنم عن شخصية غير سوية نفسيًا.

فيتحول باسل من طبيب نفسي يساعد الغير إلى مريض نفسي يقرر تدمير المقربين منه.

عبدالمنعم عمايري

يبدع النجم السوري عبدالمنعم عمايري في تجسيد أي شخصية توكل إليه أكانت كوميدية أم درامية، فهو قادر على تلبس الشخصية بحذافيرها من حيث تعابير الوجه والمشاعر التي يعيشها، وهنا نعرض بعض الأعمال التي أبدع فيها بتجسيد المريض النفسي:

مسلسل قيد مجهول

اشتغل عمايري على المشاكل النفسية المتراكمة في شخصية "سمير عبدالرحيم "، إذ أوقع المشاهد في حيرة من أمره متسائلًا عما إذا كان سمير مريض نفسيًا أم طبيعي.

يعاني سمير من الحيرة ويعيش في متاهة لا متناهية من المشاعر، نتيجة مشاكل عائلية نفسية وترسبات طفولة صعبة، نتجت من الأثار التي خلفتها الحرب في سوريا؛ وتدريجًا بدأت تبنى شخصية المريض النفسي على أساس الشكوك، فيبدأ الأمر بالشك أن زوجته "منال" تخونه فمخيلته تخلق مشاهد إباحية لخيانتها، إلَّا أنه يكتشف في النهاية أنها تكد في العمل ليلًا ونهارًا من أجل مساعدته.

ولم يتوقف الأمر هنا، فتتطور حالة سمير النفسية، ليصل لمرحلة ارتكابه جريمة وعيش مرض نفسي.

عابد فهد

لا يختلف إثنان على مدى براعة عابد فهد في تجسيد أدواره، فهو قادر على تقمص شخصياته ببراعة، عما أنها يمتلك الابتسامة اللطيفة والجادة في آن معًا، ما يخوله لتسجيد دور الجوكر، وهنا نعرض بعض الأعمال التي جسد فيها دور المريض النفسي:

مسلسل الولادة من الخاصرة

جسد عابد فهد في المسلسل شخصية المقدم في الأمن رؤوف الذي يحتجز زوجته الشاعرة سماهر وعائلتها، بعدما قررت إجهاض طفله، مدمرةً حلمه في إنجاب طفل ينقذ عائلته من الزوال. كما يحتجز الطبيب المسؤول عن إجراء العملية.

وتسيطر على رؤوي الشخصية السادية، التي تدفعه لتعذيب المحيطين به، ليقدم على تشويه وجه زوجته و قتل والديها، وتدمير حياة الطبيب "منصور" بأكملها، مستمتعًا بإنجازه الدموي.

ولابد الإشارة إلى الأبعاد النفسية التي حوَّلت رؤوف لشخص مريض نفسي، فقد أقدمت زوجاته الثلاث على خيانته، بينما الرابعة وهي "سماهر" قتلت ابنه الوحيد الذي انتظره طوال حياته؛ ما حوَّله لآلة قتل بشرية.

