ممثل إفلام إباحية إيطالي يضع محمد رمضان في ورطة!

تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام، ضد الفنان محمد رمضان وذلك من أجل إلغاء حفله المقبل في في الساحل الشمالي، بسبب إعلان رمضان الاستعانة بالفنان الإيطالي ميشيل موروني الذي يعرف أنه ممثل أفلام اباحية، و مناصر للمثلية الجنسية.

وعبّر المحامي عن رفضه لصمت نقابة المهن الموسيقية تجاه ذلك، مشيرا الى أن نقيب الموسيقين الفنان المصري هاني شاكر كان اتخذر قرارا يقضي بمنع مغنيي المهرجانات من إحياء الحفلات.

وتابع: ( إن رمضان كتب إقرارا في نقابة المهن الموسيقية، يلتزم بموجبه بالآداب والقواعد العامة والملابس المحترمة، وتعهّد بذلك"، ثم صعد إلى خشبة المسرح عاري؛ لذلك أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً لمنع ما يسمى بأغاني المهرجانات والتي هي بها إيحاءات غير أخلاقية).

وأكمل المحامي ببلاغه، أنه رغم كل ذلك أعلن رمضان عن حفلته مع الإيطالي أمام الجميع، مؤكدًا أن ذلك تحدي للقانون، مضيفاً:(كأن رمضان له قانونه الخاص ويتحدي الدولة ومؤسساتها فكيف يكون التحدي في تنفيذ القوانين والقرارت الملزمة قانونا).

وطالب محفوظ في ختام بلاغه النائب العام بمنع حفلة رمضان في الساحل المعلن عن اقامتها 20 اغسطس/آب الجاري، ضاربا بكل التزام قانوني مفروض عليه ومتحديا قرارات نقابه الموسيقين بمنعه من الغناء والاستعانه بفنان ايطالي عليه تحفظات اخلاقيه واتخاذ اللازم قانونا.