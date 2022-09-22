منة شلبي تحظى بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة الدولي للدراما

فازت الفنانة منة شلبي بلقب أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة الدولي للدراما في دورته الأولى التي عقدت برئاسة الفنان يحيى الفخراني، و ذلك عن مشاركتها في مسلسل (بطلوع الروح) الذي تم عرضه في رمضان 2022.

ووجت منه خلال حديثها، الشكر لجميع الفنانين والعاملين الذي شاركوا في مسلسل ( بطلوع الروح)، واختصت للفنانة إلهام شاهين والمخرجة كاملة أبو ذكرى.

و لعبت الفنانة منة شلبي في مسلسل (بطلوع الروح ) دور سيدة تتعرض للخداع من زوجها الذي يستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، فتحاول روح الهرب لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلما بعيدا.

و شارك في مسلسل (بطلوع الروح) كل من الفنانة الهام شاهين، أحمد السعدني، منة شلبي، محمد حاتم، عادل كرم، تأليف محمد هشام عبيه، إخراج كاملة أبو ذكرى.