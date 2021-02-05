منة شلبي تروج لفيلمها الجديد (الإنس و النمس) أمام محمد هنيدي

روجت الفنانة منة شلبي، لفيلمها الجديد (الإنس والنمس) المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشرت منة صورة البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت: (الإنس والنمس، أول تعامل مع أستاذ شريف عرفة، حاجة عظمة كدة، إن شاء الله خير يارب)، حسب موقع مصراوي.

فيلم (الإنس والنمس) بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، محمود حافظ، وقصة وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حيث يجسد محمد هنيدي دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقي، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدي يقع فى غرام منة شلبي التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

من جهة أخرى،تردد منذ فترة طويلة وجود مشروع درامي سيجمع منة بالنجم آسر ياسين في موسم مسلسلات رمضان، ولكن مر العام 2020 دون ظهور هذا المشروع، ويبدو أن العام القادم سيمر أيضا بدون تنفيذ المشروع بعد إعلان شركات الإنتاج عن خطتها لموسم رمضان 2021.