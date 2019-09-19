منة شلبي و آسر ياسين يجتمعان في رمضان 2020

يحضر النجمان آسر ياسين ومنة شلبي لعمل درامي جديد، من المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2020، واستقر فريق العمل على المخرج محمد شاكر خضير، ليتولى مهام إخراج المسلسل، حيث يعقد الثلاثي جلسات عمل مكثفة من أجل الاستقرار على الشكل المبدئي للمسلسل، والخطوط العريضة للشخصيات والديكورات وخلافه، حيث تعد المرة الأولى الذى يلتقي فيها آسر ومنه فى الدراما التليفزيونية، إذ سبق وتعاونا سويًا فى السينما بفيلم (تراب الماس)، حسب موقع اليوم السابع.

وفى سياق آخر يحضر أيضًا آسر ياسين فيلمه الجديد (الشايب) المقرر البدء فى تصويره تزامنًا مع المسلسل، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج حسين المنباوي، ولم يستقر على موعد لعرضه حتى الآن.

أما منة شلبى يعرض لها حاليًا فيلم (خيال مآته) بطولة النجم أحمد حلمي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي .