منة عرفة تخضع لعملية "توريد شفايف" بعد خطوبتها

أثارت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة شائعات خضوعها لعملية نفخ شفاه سابقًا، إلَّا أنها نفت الشائعات وصرَّحت أنها لم تخضع ولا تفكر في ذلك على الإطلاق.

وفي وقت لاحق، قررت منة عرفة الخضوع لعملية توريد شفاهها وشاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقاطع فيديو لما قبل خضوعها للإجراء التجميلي والنتيجة فيما بعد.

وأكّدت في الفيديوهات أنها لا تقوم بنفخ شفاهها، بل هي عملية تلوين للشفاه، ثم كشفت النتيجة وأشارت أن زيادة حجم شفاهها هو ناتج عن تورمهما بسبب الإجراءات، كما أكَّدت أن اللون لن يكون أحمر فاقع مثل ما تظهر به الآن، بل ستخفت درجته مع الوقت مُشيرةً أنها اختارت لون وردي باهت مائل إلى النود.

وأكَّدت عرفة على مشاركتها آخر تطورات شكلها يوميًا عبر حسابها على "إنستغرام".