منة عرفة وخطيبها جنباً إلى جنب بمجموعة صُور..والجمهور "شبه أحمد حاتم"!

خبر خطوبة الممثلة المصرية منة عرفة هو الحدث الأبرز خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن كانت قد أعلنت الخبر بمنشور شاركته عبر حسابها في انستقرام.

خطيب الممثلة هويته مجهولة نوعاً ما، إلا أن مصادر صُحفية أكدت أن الشاب يدعى محمود المهدي وهو ممثل صاعد ووجه جديد على الساحة الفنية ما زال يحاول أن يجد الفرصة المناسبة لتشكل انطلاقته. صُور الثنائي تم تداولها من خلال منصات التواصل الإجتماعي وكان أحد أبرز التعليقات حول الشبه بين الشاب والممثل المصري أحمد حاتم.

منة عرفة تنتقم من علي غزلان

خطوبة منة عرفة والتي جاءت بعد أيام قليلة من خطوبة حبيبها السابق على غزلان اعتبرها البعض صفعة قوية بحق الأخير خاصةً بعد رسائل الحب التي وجهها لخطيبته ملكة جمال مصر 2017 والتي كان أبرزها:

"كل انسان ليه ٢٤ قيراط ف حياته و انا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي ..من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك .. كأن حياتي بدأت من النقطة دي .. كل حاجة فيا اتغيرت .. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف .. إبتديت أعيش بجد .. حتى النفس اللي بتنفسه بقى ليه طعم تاني .. ازاي ده حصل و إمتى وليه ؟! .. معنديش تفسير غير اني " بحبك "...بحبك كأني كنت تايه وفجأه وصلت"..

إنفصال منة عرفة وعلي غزلان!

وكانت أخبار ارتباط علي ومنة قد انتشرت بسبب ظهورهما المتكرر معاً على الرغم من نفي منة الموضوع بإعلانها أنها عزباء خلال استضافتها في رامز جلال ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، ما أثار ضحك علي الذي شارك صورة لهما معاً وعلق "دا حتى أنا بضحكها". كما أطل الثنائي بعدها بفيديو كليب جديد مع الفنان المصري حمادة هلال والذي مثلت معه سابقاً وهي طفلة بفيلم "الحب كده" عام 2007 وحمل عنوان "جمالها" وحقق أكثر من 18 مليون مشاهدة في فترة قصيرة. إلا أن الأمور بينهما تدهورت بشكل مفاجئ، وانتهت بحذف الصُور التي تجمعهما وإلغاء متابعة بعضهما عبر تطبيق انستقرام من دون التطرق إلى الأسباب والتفاصيل تاركين الجمهور في حيرة كبيرة من الموضوع

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