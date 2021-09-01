منة عرفة تعلن لمتابعيها عن مسابقة لحضور زفافها

أعلنت الفنانة منة عرفة عن مسابقة لجمهورها لحضور حفل زفافها. وكشفت أنها ستعلن غدا عن أسماء الفائزين من خلال فيديو بث مباشر على موقع (يوتيوب).

وقالت منة عرفة أن هناك 10 فائزين سيحضورن حفل زفافها، من بداية اليوم إلى آخره، موضحة أنها رتبت أن يقتصر الزفاف على عدد قليل من الحضور لذا ستكون المسابقة فقط لـ10 أشخاص، حسب موقع في الفن.

وكشفت منة عرفة أنها خططت من البداية مع محمود المهدي أن تقضي شهر العسل في المالديف، موضحة أن هذا حلمها من البداية.

ولم تكشف منة عرفة عن موعد حفل زفافها موضحة أنه قريبا، وأنها الآن تجري استعدادتها للحفل وتقوم الآن بتحضير فستان الزفاف.

يذكر أن منة عرفة ومحمود المهدي تعاونا سويًا في فيلم (666)، ينتمي الفيلم لنوع أفلام التشويق والإثارة وشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم عايدة غنيم، محمد سمير وغيرهم. الفيلم من تأليف أحمد عاشور ومن إخراج وائل عبد القادر.