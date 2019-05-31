منة فضالي تبكي وتتعرض للإغماء بسبب "هاني في الألغام"!

دخلت الفنانة المصرية منة فضالي في حالة إغماء، بعد أن تعرضت للرعب والفزع خلال الفخ الذي نصبه لها مواطنها الفنان هاني رمزي في برنامجه "هاني في الألغام" الذي يعرض على قناة "الحياة" اليوم الخميس.

في البداية، ومع تحرك سائق السيارة خلال رحلة السفاري في منطقة العلمين غرب مصر، انطلق السائق بسرعة جنونية في الصحراء، دخلت منة في نوبة صراخ وشتائم وسباب.

وبسبب السرعة الزائدة من السائق، ظلت تردد: "يا لهوي.. والله يخرب بيتك يا بوسي"، تقصد الفنانة بوسي شلبي التي ساهمت في الإيقاع بها في الفخ.

وبعد وقوع الانفجارات ووفاة بعض الأشخاص وانفجار قنبلة في السائق، انهارت منة بشكل أكبر وأخذت تردد: "لا والنبي، عاوزة أنزل".

وفي حديثها مع المخرج المزور، الذي يجسده هاني رمزي، وجهت له العديد من الشتائم وقالت له: "ربنا يشلك يا بعيد".

وتعرضت منة فضالي للإغماء، وبعدها ظهر لها هاني رمزي، وحاول إفاقتها، وبعد أن فاقت واكتشفت أنه مقلب، دخلت في نوبة بكاء.

تقوم فكرة المقلب على خداع الضيف من خلال حوار تجريه معه الإعلامية بوسي شلبي وبعدها تبدأ رحلة الضيف في الصحراء وسط الألغام.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: