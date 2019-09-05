منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها (صور)

احتفلت الفنانة منة فضالي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد ميلادها في أحد أماكن السهر على النيل بالقاهرة بحضور أصدقائها من خارج الوسط الفني وبعض الفنانين المقربين لها منهم لقاء سويدان ونيكولا معوض وعبير منير، حسب اليوم السابع.

وتصور منة هذه الأيام مشاهدها الأخيرة فى الجزء الثاني من مسلسل (قيد عائلي) الذي سيعرض على شاشة dmc يوم السبت المقبل، وذلك بعد عرض الجزء الأول من 25 حلقة قبل حلول شهر رمضان الماضى، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين وهو تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.