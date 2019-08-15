منة فضالي تخضع لرغبة الجمهور وتحذف صورتها الأخيرة بالـ"مايوه"!

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي حفيظة الشعب المصري وعدد كبير من متابعيها في الوطن العربي، وذلك بعدما نشرت أحدث صورة لها من إجازتها، وظهرت فيها وهي ترتدي الـ"مايوه"، لتنهال عليها الانتقادات اللاذعة خاصة أن توقيت النشر جاء مع وقت الحج وعيد الأضحىى، وبالتالي اضطرت لحذفها في النهاية.

واعتبر الجمهور بشكل عام أن تصرف منة فضالي كان مثيرًا للجدل ولا يمكن أن يمر بسلام، وتكمن أسباب هذه الحملة الشرسة على الفنانة المصرية بأنها ارتدت "مايوه" وشاركت الصورة على نطاق واسع على الرغم من أن هذه الأيام هي أيام مباركة وأيام رحمه ومغفرة خاصة في هذا الوقت من العام وتحديدًا موسم الحج والأعياد.

على الصعيد الفني، شاركت منة فضالي في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي سيتم عرضه قريبًا خارج سباق رمضان الدرامي، والعمل من بطولة بوسي وميرفت أمين وصلاح عبدالله، وعدد من الأسماء الأخرى في مصر، سيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.

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