محمود العسيلي ينفعل على فتاة ذكرته بالموقف الذي رفض فيه التصوير مع أحد معجبيه!

يبدو أن محمود العسيلي اتخذ نهج التحدث والتعامل مع الجمهور بعصبية وانفعال بشكل دائم، حيث أنه لا يزال يتلقى الانتقادات حتى هذه اللحظة بسبب موقفه الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي مع أحد المعجبين الذين طلبوا التصوير معه.

ومن جديد، رد العسيلي على تغريدة إحدى الفتيات على تويتر بطريقة انفعالية واستنكارية بعض الشيء، حيث أ الفتاة تركت تعليقًا على عمل فني جديد يشارك فيه العسيلي وقالت: "المشكلة اني زي ناس كتير مش عارفة ارجع احب اسمعه تاني بعد الموقف الذي حصل منه".

فجاء الرد من محمود العسيلي الذي قال لها: " أنا اعتذرت على فكرة على أسلوب الكلام، المفروض أعتزل عشان ‏قولت لواحد مزعج وزنان من منظمين الحفلة، يعني المفروض يحافظ على النظام مش يبوظه إن مينفعش أتصور معاك عشان مالكش ‏أفضلية على الناس التانية؟ سبحان الله أد إيه الناس بقت غريبة".

يشار إلى أن حملة واسعة من الانتقادات تعرض لها العسيلي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما قام بالتصرف بطريقة غير لائقة مع أحد المعجبين الذين طلبوا التصوير معه، وانفعل عليه أمام الجمهور.

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