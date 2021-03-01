هند البلوشي تعلن إصابة زوجها علي يوسف بفيروس كورونا..وحرب الضراير تشتعل!

أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي خبر إصابة زوجها المطرب العراقي علي يوسف بفيروس كورونا المستجد.

وشاركت هند الخبر بمنشور عبر حسابها في انستقرام والذي جاء فيه "اللهم من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب اشفي زوجي علي وامسح عنه كل الهم اللهم انت أعلم بحالته لا شفاء إلا شفائك ولا داء الا دوائك..اللهم إنك تراه وانا لا اراه رب وان عجز الأطباء فأنت المقتدر وان وقفت حيلتي فأنت العظيم الشافي عليك توكلنا اللهم اشفي زوجي حبيبي من كورونا اللعينة يا رب يا كريم"!

وسخر الجمهور بدوره من بلوشي بسبب تجاهل علي يوسف المستمر لها على الرغم من أن أخبار زواجهما شبه أكيدة بعد تصريح هند بالموضوع على إثر مشاركة الشاب ريان جيلر للقصة بشكل حصري من خلال حسابه في سناب شات.

الملفت في الأمر، هو أن زوجة علي الأولى وأم ابنته الوحيدة لم تعلق على موضوع مرض زوجها بتاتاً ولا حتى بمنشور تتمنى له الشفاء فيه ما أثار التساؤل حول إصابة الفنان بالفعل أو كونها مجرد حركة للفت الانتباه وتصدر الترند.

يذكر أن خبر زواج هند أثار ضجة كبيرة وهجومًا شديدًا عليها بسبب تصريحها بعدم علمها بأن الفنان العراقي متزوج وله طفلة، وتابعت بأنهما تجاوزا هذا الموضوع معاً ولا مانع من كونها زوجة ثانية خاصةً أن الشرع حلل أربعة.

كما صاحب إعلان الزواج حرب غيرة بين الزوجتين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ شاركت الزوجة "زهراء" عدة صُور لها برفقة علي وُصفت بالرومانسية، أما هند فقد شاركت محادثة بينها وبين علي وُصفت أيضاً بالرومانسية واعتبرها البعض محاولة إغاظة للزوجة الأولى المتواجدة مع الفنان العراقي حالياً.

يذكر أن هند كانت متزوجة سابقاً من الفنان الكويتي مشاري العوضي لمدة 8 سنوات، وأثمر هذا الزواج عن طفلين هما "عبير وجاسم" قبل أن يقع الطلاق بينهما رسمياً في عام 2018. وتابع طليق هند حياته وأعلن عن عقد قرانه منذ مدة جيدة على فتاة من خارج الوسط الفني، وشارك العوضي صورة من توقيع عقد الزواج وارفقها بتعليق"تم بِحمد الله عقد قراني بِمن رُزقت حُبه وجمعني القدر به، وشَاء ربي أن يكون نصيباً لي و أن أكون نصيباً لهُ وانعقد القلبُ بِالقلب ،اللّهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا".

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