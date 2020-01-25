منة فضالي: معجب هددني بحرق وجهي.. وآخر قطع شرايينه من أجلي

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي، عن أغرب المواقف التي تعرضت لها مع المعجبين، مشيرة إلى أنها تتعرض لمطاردة من قبل كثيرين من أجل الارتباط بأحدهم.

وقالت منة في تصريحات صحفية: "أحد المعجبين هددني بحرق وجهي بماء نار، إذا لم أتزوج به، وبعث برسالة تهديد إلى والدي".

وأضافت: "والدي كان في المملكة العربية السعودية، وأرسل له رسالة على حسابه الشخصي نصها: (أنا عارف إنك في السعودية وهخطف بنتك)".

وواصلت: "أبي تواصل معي هاتفيًا وقتهًا للاطمئنان علي، ولكني لم أتعرض لأذى أو إلحاق أي ضرر بي من هذا الشخص".

وأردفت: "في واقعة أخرى أرسل لي مجهول مقطعًا مصورًا عبر إنستغرام، يقول فيه أنا بحبك وإنتي مش عاوزة ترتبطي بيا".

وتابعت: "فوجئت بقيامه بقطع شرايين يده، فتعرضت لصدمة شديدة، وقمت بعمل حظر لهذا الحساب دون التعرف على مصير هذا الشخص، إن كان حيًا أم توفى".

ودائمًا ما تطارد منة فضالي شائعات الارتباط والزواج، آخرها كانت عندما عندما نشرت صورة مع أحد الأشخاص وأثارت جدلا واسعا قبل أن يتضح أنه شقيقها.

وكانت فضالي كشفت في وقت سابق للمرة الأولى، كواليس زواجها سرا من الملحن محمد ضياء، والأسباب التي دفعتهما للانفصال بعد 6 أشهر فقط من الزواج.

وقالت منة في لقاء تلفزيوني: "ضياء تقدم للزواج مني لكن والدتي اعترضت على هذه الزيجة، لذا، احتراما لوالدتي واحتراما له بسبب ابنه تزوجته في السر".

وأضافت: "هذه التجربة مرت سريعا حيث لم تستمر سوى 6 أشهر، بعدها طلبت الانفصال بسبب ضربه لي".

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