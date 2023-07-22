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منة فضالي و (نيو لوك) يخطف الأنظار

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 22 تمّوز / يوليو 2023 - 03:51
منة فضالي
منة فضالي

البوابة-شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) بصورة جديدة لها ظهرت فيها بشكل جديد، نال إعجاب جمهورها.

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وظهرت منة فضالي في سيلفي من داخل السيارة، واضعة نظارة شمس أنيقة، مع تسريحة شعر مموج و بلون شعر مميز. 

منة فضالي

وكانت آخر مشاركات النجمة منة فضالي في مسلسل (جعفر العمدة) الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وتستعد لتصوير الجزء الثاني من المسلسل استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2024.

يشار الى ان المسلسل كان من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مى كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، وعصام السقا، فريدة سيف النصر، فريدة سيف النصر، و جوري بكر، ومن تأليف و إخراج محمد سامي.

منة فضالي

 

كلمات دالة:منة فضالي

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