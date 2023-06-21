بعد فشل علاقتها.. هذه نصائح منة فضالي للفتيات المقبلات على الزواج

قدَّمت الفنانة المصرية منة فضالي عدة نصائح للفتيات المقبلات على الزواج، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج "حكايتي"، والمذاع على قناة Girls' Space.

نصائح منة فضالي للمقبلات على الزواج

ونصحت فضالي الفتيات بعدم الزواج من الرجال الذين يكبروهن عمرًا بكثير، لافتةً إلى أنهم سيتعاملون معهم بطريقة خاطئة، كما سيكونون شديدي الغيرة عليهن.

كما حذرتهن من الزواج بالرجل البخيل، مشددةً أن ذلك بناءً على تجربة شخصية، بالإضافة إلى ذلك طالبتهن بعدم الزواج من شخص لا يحببنه أو يثقن به، مُضيفةً: "ما تعمليش حاجة وانتي مجبرة عليها علشان ترضي حد".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع نصائح الفضالي، وانقسموا بين مؤيد وساخر، فمنهم من رأى أن فضالي ليست الشخص الأفضل في تقديم نصائح للفتيات المقبلات على الزواج، لاسيما أنها مرَّت بتجربة زواج فاشلة، وأقدمت على إجهاض طفلها منه.

فيما رأى البعض أن نصائحها واقعية، وأن الزواج من شخص يكبر الفتاة بالعمر ليس جيدًا.