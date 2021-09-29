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ليسا عضوة "بلاك بينك" تتهم بالاستحواذ الثقافي.. ومعجبة تثقفها

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:02
ليسا
ليسا

طرحت الفنانة الكورية الجنوبية ليسا (Lisa) ، عضوة في فرقة "بلاك بينك" Blackpink, أغنيتها المنفردة Money، والتي اعتمدت فيها إطلالة أغضب جماهيرها ومتابعيها حول العالم.

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اعتمدت ليسا في الفيديو المصوَّر تسريحة شعر الضفائر المجعدة باللون الأحمر، إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن استيائهم لاعتمادها هذه التسريحة بالتحديد التي تعتبر استحواذَا ثقافيًا، وقررت إحدى متابعاتها تثقيفها حول الموضوع.

 

بلاك بينك

 

قدَّمت ليسا لقاء مع معجبيها عبر الإنترنت، حيث يتمكن كل معجب الحصول على 90 ثانية للحديث معها، لكن قررت إحدى المعجبات التي استطاعت الحصول على فرصة للحديث معها بالاستفادة من اللحظة وتثقيف نجمتها حول موضوع الاستحواذ الثقافي، وبسبب حساسية الموضوع قررت ليسا تمديد المحادثة لست دقائق.

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وعبَّرت النجمة عن أسفها واعتذر لكل شخص شعر بالإهانة، وقالت: "أنا لم أكن مدركة لذلك… أنا لم أكن أملك أي نوايا سيئة. كل ما في الأمر هو أني اعتقدت بأن تصفيفة الشعر تلك رائعة جدا. لكني أشعر بسوء شديد، وأنا متأسفة جدا لأن هناك أشخاص تأذوا من هذا".

وأضافت: "أنا متأسفة جدا على ذلك، ورجاءًا أخبري أصدقائك بأني لم أكن أملك أي نوايا سيئة".

 

كلمات دالة:ليسابلاك بينكBlackpinkفرقة كوريةنجوم كوريا

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