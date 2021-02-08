منى زكي تدعو الى حماية الفتيات في اليوم العالمي لمناهضة الختان

حرصت النجمة منى زكى على توجيه رسالة إلى الأمهات في اليوم العالمى للقضاء على الختان، وذلك بوصفها سفيرة نوايا حسنة لليونيسف، مثلما ذكرت عبر حسابها الرسمي على موقع (انستجرام)، وكتبت : (مفيش أم تقبل على بنتها حاجة تضرها، بس فيه أمهات لحد دلوقتي مش مدركين قد إيه جريمة بشعة زي ختان البنات بتيجي على كرامة وصحة وحياة بناتهم).

واستكملت: (ختان البنات مش عفة ولا أي حاجة من الكلام ده، وللأسف فيه أهالي كتير فاكرين إنهم لو عملوا (ختان طبي) لبناتهم يبقى كدة عملوا اللي عليهم، انتى اكتر واحدة عارفة مصلحة بنتك، وأكتر واحدة تقدرى تحميها من جريمة ما يقبلهاش عقل ولا طب ولا دين ولا قانون).

وختمت كلامها قائلة : (النهاردة اليوم العالمي للقضاء على ختان البنات، وأنا كسفيرة نوايا حسنة ليونيسف حابة أوعي الناس بالقضية دي، خصوصًا إن ناس كتير لسه متعرفش إن فيه جهة حكومية اسمها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بقيادة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة للتوعية بأضرار ختان البنات، فلو عاوزة تستفسري اكتر أو محتاجة مساعدة علشان تحمي نفسك أو بنتك أو أي بنت تانية من الختان، كلمى خط نجدة الطفل 16000 او خط المرأة 15115).

من جهة أخرى، حصلت النجمة منى زكي على لقب أفضل ممثلة سينما خلال عام 2020 في استفتاء (عرب وود) عن فيلم (الصندوق الأسود) الذي وحققت منى زكي به نجاحاً كبيراً في سينما (الكورونا)، حيث حققت ما يقرب من 10 ملايين جنيه إيرادات، وذلك بعد غياب 4 سنوات عن دور العرض السينمائي وكان أخر فيلم لها (من 30 سنة)، مع أحمد السقا، وشريف منير، ونور، وصلاح عبد الله، وجميلة عوض، ورجاء الجداوي.