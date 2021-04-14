منى زكي شخصية ضعيفة ومهزوزة في لعبة نيوتن

ظهرت منى زكي بالحلقة الأولى من مسلسل لعبة نيوتن بشخصية "هنا" امرأة متزوجة من "حازم" الذي يجسد شخصيته "محمد ممدوح"، وحامل بالأشهر الأولى.

و"هنا" امرأة جبانة وضعيفة الشخصية قليلًا، تخطط مع زوجها لولادة الطفل في امريكا، وذلك بعد حصولها على الفيزا لحضور مؤتمر للأبحاث مع وفد مصري، وكان من المفترض أن يلحق بها زوجها بعد عدت أيام. إلا أن تعرضه للنصب ودخوله السجن قد وقف بينه وبين اللحاق بزوجته.

وبينما كان "حازم" يعاني في مصر، هنا كانت تحاول بجد للبقاء في امريكا لولادة ابنها وحصوله على الجنسية الأمريكية، وخاصة أن الاتفاق كان بين الزوجين رجوع "هنا" إلى مصر مع الوفد في حال عدم قدرة زوجها اللحاق بها.

ومع عدم قدرة "حازم" الذهاب إلى "هنا" طلب منها الرجوع مع الوفد ولكنها تركت الوفد يذهب بدونها لتبدأ رحلتها بعد ركوبها "تاكسي" لتنتهى الحلقة في إطار تشويقي للحلقة المقبلة عما ستشهده أحداثها.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، وآدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

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