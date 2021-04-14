  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. صفعة باسم ياخور لأمل بوشوشة تتصدر تويتر.. والمتابعون: "افتتاحية الحلقة بكف سباعي"

صفعة باسم ياخور لأمل بوشوشة تتصدر تويتر.. والمتابعون: "افتتاحية الحلقة بكف سباعي"

منشور 14 نيسان / أبريل 2021 - 11:04
على صفيح ساخن
على صفيح ساخن

تصدر مشهد صفعة الفنان السوري باسم ياخور للفنانة الجزائرية أمل بوشوشة في مسلسل "على صفيح ساخن" مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار ذلك تعاطف المشاهدين تجاه الأخيرة.

 وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد الصفعة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وتصدر هاشتاغ "على صفيح ساخن" قائمة الأكثرتداولًا تحديدًا في السعودية وسوريا والجزائر كذلك.

 


وأشاد العديدون بتمثيل أمل بوشوشة وقوة أدائها في العمل، فكتبت إحدى المستخدمات: "والله مبهورة مبهورة من تمثيلها في بهالمشهد، كل مرة تلجمني بقوة تمثيلها الدرامي لدرجة قدرة التعبير عندي تطير فجأة أحس مهما قلب ما وفيها حقها".

أبطال المسلسل 


كما عبَّر الكثيرون عن إعجابهم بالعمل ككل وبأداء جميع أبطاله، حيث يشارك في العمل كل من الفنان القدير سلوم حداد، باسم ياخور، أمل بشوشة، ميلاد يوسف، ناظلي الرواس، وعبد المنعم العمايري، كما يفتح الباب أمام موهبتين شابتين في التمثيل هما سليمان رزق وجنى عبود.

وأشرف على إخراج العمل سيف السبيعي، الذي شارك بدور صغير في المسلسل، وأبدع الكاتبين يامن حجلي وعلي وجيه في كتابة النص،  وأشرف على إنتاج العمل شركتي “غولدن لاين” و”آي سي ميديا”.

 

تفاعل المشاهدين مع مشهد الصفعة

 وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد الملحمي، ولا بد من جانب كوميدي في التعليقات، وهنا نستعرض بعض ما كتب:

 

 

 

 

أحداث المسلسل 


يتناول المسلسل الدرامي صراعات العالم السفلي من أناس يعيشون في مكبات النفايات إلى وأفراد يتاجرون بالمخدرات، وغيرها من العوالم المختلفة.

وتدور أحداثه حول عائلة سورية تعيش تحديات مختلفة في الحياة، حيث تجسد بشوشة دور فتاة سورية تدعى "هند" تعيش وسط عائلة جلها من الذكور وتمتلك صالون حلاقة للسيدات، لكن الأحداث تبدأ بعد انفصالها عن زوجها الذي تحبه، ما يؤدي إلى تحولات جذرية في شخصيتها، لتدخل في أعمال مشبوهة وسط صراعات نفسية واجتماعية.

 

للمزيد من قسم ترفيه:

صباح الجزائري تنتقد الموسم الجديد من "باب الحارة"..وتصرح "أكيد ما بتابعه"

داوود حسين مستاء من حذف مشهد راقص من مسلسله الكوميدي.. هل ترى سببًا لحذفه!

هيا الشعيبي تكشف سبب تغيبها عن الدراما الرمضانية..وعمل كوميدي يجمعها بعباس النوري!


 

كلمات دالة:على صفيح ساخنأمل بوشوشةباسم ياخورمشاهير هوليوودنجومفنشهرةسلوم حداد

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...