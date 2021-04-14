صفعة باسم ياخور لأمل بوشوشة تتصدر تويتر.. والمتابعون: "افتتاحية الحلقة بكف سباعي"

تصدر مشهد صفعة الفنان السوري باسم ياخور للفنانة الجزائرية أمل بوشوشة في مسلسل "على صفيح ساخن" مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار ذلك تعاطف المشاهدين تجاه الأخيرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد الصفعة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وتصدر هاشتاغ "على صفيح ساخن" قائمة الأكثرتداولًا تحديدًا في السعودية وسوريا والجزائر كذلك.



وأشاد العديدون بتمثيل أمل بوشوشة وقوة أدائها في العمل، فكتبت إحدى المستخدمات: "والله مبهورة مبهورة من تمثيلها في بهالمشهد، كل مرة تلجمني بقوة تمثيلها الدرامي لدرجة قدرة التعبير عندي تطير فجأة أحس مهما قلب ما وفيها حقها".

أبطال المسلسل



كما عبَّر الكثيرون عن إعجابهم بالعمل ككل وبأداء جميع أبطاله، حيث يشارك في العمل كل من الفنان القدير سلوم حداد، باسم ياخور، أمل بشوشة، ميلاد يوسف، ناظلي الرواس، وعبد المنعم العمايري، كما يفتح الباب أمام موهبتين شابتين في التمثيل هما سليمان رزق وجنى عبود.

وأشرف على إخراج العمل سيف السبيعي، الذي شارك بدور صغير في المسلسل، وأبدع الكاتبين يامن حجلي وعلي وجيه في كتابة النص، وأشرف على إنتاج العمل شركتي “غولدن لاين” و”آي سي ميديا”.

تفاعل المشاهدين مع مشهد الصفعة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد الملحمي، ولا بد من جانب كوميدي في التعليقات، وهنا نستعرض بعض ما كتب: امل بوشوشة عادت بقوة يا سادة مجرمة ثمثيل اداء لا يعلى عليه ولسا الي جاي أحلى @amelbouchoucha #على_صفيح_ساخن pic.twitter.com/EAm80j3TUK — Amina Badaoui (@AminaBadaoui) April 13, 2021 حبيبتنا انتي لازم بكل مسلسل سوري تاكلي كم كفف 😅😅🙈🙈🤦

بس ضررب الحبيب زبييب 😍😍♥️ #على_صفيح_ساخن@amelbouchoucha pic.twitter.com/hJWvgfDoRF — محمد الخطيب #Ahlam2021 #فدوة_عيونك (@MohamadAlhkateb) April 13, 2021

مستغربة كيف لساتها بالارض انا لو مكانها كنت طرت بالسما بعد ذاك الكف 😂😂#على_صفيح_ساخن pic.twitter.com/196jC7gBVx — Thuraya 🌙 🇩🇿 (@thrya01) April 13, 2021

بداية تبشر بالخير لأمل بوشوشة في #على_صفيح_ساخن افتتاحية الحلقة بكف سباعي الابعاد 😭😂👋 — Chebaandilaofficial (@Chebaandilaoff) April 13, 2021

على فكرة قديش قوية #امل_بوشوشة ومحترفة، صفعة باسم لأمل جدا حقيقية وادائهن رائع ومقنع 👏🏻 وحديث الناس @amelbouchoucha مش غريب من الحلقة الاولى #على_صفيح_ساخن يتصدر الترند والناس تحكي عن الصفعة وعن المسلسل ككل لان امل ما بتختار شو ما كان 👏🏻الف مبروك الانطلاقة 🔥 — Elie Merheb | ايلي مرعب ✍🏻 (@_ElieMerheb) April 13, 2021

أقوى مسلسلين إلى حد الآن بناءً على الحلقة الأولى هني حارة القبة لسلافة معمار وعلى صفيح ساخن لأمل بوشوشة، التصوير وطاقم العمل مبدعين وقصص جديدة فيها تشويق👏بوجود أكبر نجوم الدراما

#سلافة_معمار #امل_بوشوشة @sulafamemar7 @amelbouchoucha #حارة_القبة #على_صفيح_ساخن pic.twitter.com/6sKJGg0Zy5 — Shekhmos شيخو 🤍♌️ (@Shekhmos98) April 13, 2021

أحداث المسلسل



يتناول المسلسل الدرامي صراعات العالم السفلي من أناس يعيشون في مكبات النفايات إلى وأفراد يتاجرون بالمخدرات، وغيرها من العوالم المختلفة.

وتدور أحداثه حول عائلة سورية تعيش تحديات مختلفة في الحياة، حيث تجسد بشوشة دور فتاة سورية تدعى "هند" تعيش وسط عائلة جلها من الذكور وتمتلك صالون حلاقة للسيدات، لكن الأحداث تبدأ بعد انفصالها عن زوجها الذي تحبه، ما يؤدي إلى تحولات جذرية في شخصيتها، لتدخل في أعمال مشبوهة وسط صراعات نفسية واجتماعية.

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