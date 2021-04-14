داوود حسين مستاء من حذف مشهد راقص من مسلسله الكوميدي.. هل ترى سببًا لحذفه!

عملت إحدى القنوات الفضائية على حذف مشهد راقص من المسلسل الكوميدي "بو طار" بطولة النجم الكويتي داوود حسين، وأعرب الأخير عن استغرابه لهذا القرار.

أطلَّ داوود حسين ضيفًا في الحلقة الأولى من برنامج "سراي"، وتطرَّق للحديث عن المشهد المحذوف من مسلسله الكوميدي مُوضِّحًا عدم علمه بالأسباب الحقيقة لهذا الفعل، رغم أن المشهد لا يخدش الحياء العام.

يظهر في المشهد رجل يلف على خصره شال بينما يتمايل على إيقاع الموسيقى كنوع من التدريب على الرقص.



وصرَّح داوود حسين قائلًا: "”ما أدري ليش انحذف، أكيد لهم وجهة نظر، لكن الغريب أنه قبل هذا المشهد كان لي لقطة حذفوها أيضا، واللي عايز يشوف المسلسل كامل أكيد هيدور على قناة أخرى لا تحذف المشاهد“.

وأكَّد أن حذف المشهد جاء بنتائج عكسية، وقال: ”حذف المشاهد من المسلسلات يؤثر عكسيا على القناة، يعني المشهد المحذوف تمت مشاهدته أكثر من مليون مرة من الحلقة الأولى للمسلسل“.

وعن أسباب مشاركته في هذا العمل، أوضح الفنان أنه بسبب فترة الحظر بسبب فيروس كورونا، شعر أنه بحاجة للبحث عن شيء يبعث للضحك والبهجة، كما أن المشاركين في لعمل من النجوم الذين يحبهم شخصيًا.



وتدور أحداث المسلسل، الذي يطرح قضايا اجتماعية، حول فرقتين هما فرقة أبو طار وأسرته وفرقة أبو طار الأصلية، وتمتلك الفرقتين مدير أعمال يتسبب لهما في العديد من المشاكل الكوميدية.

ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم من بينهم الفنان إبراهيم الحربي ومرام البلوشي وعبدالله الخضر وغيرهم، كما أشرف على إنتاج وتأليف العمل بندر السعيد، وأخرجه ثامر العسلاوي.