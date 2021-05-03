منى زكي وأمينة خليل يتصدران المشهد بظهورهما من دون مكياج!

الممثلة المصرية منى زكي وزميلتها الممثلة أمينة خليل تحققان نجاح كبير خلال الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "لعبة نيوتن" ومسلسل "خلي بالك من زيزي".

مساء أمس شارك المخرج والسيناريست كريم العدل تغريدة جاء فيها "يا ريت نتعلم من منى زكي و امينة خليل.. ان وضع المكياچ او عدمه، جزء لا يتجزأ من الدراما و من الشخصية.... مش اللي هو عايزة ابقى حلوة و خلاص..وطبعا ده بيبقى في الاساس وراه مخرج و مصممين ازياء شكرا"...

يا ريت نتعلم من منى زكي و امينة خليل.. ان وضع المكياچ او عدمه، جزء لا يتجزأ من الدراما و من الشخصية.... مش اللي هو... Posted by Kareem El-Adl on Sunday, 2 May 2021

المنشور الذي شاركه المُخرج تم تداوله بشكل كبير ضمن تعليقات كان من بينها "جمالهم مريح ممكن يكون حاطين رتوش بسيطة وحتى بدون مكياج حلوين"...وتابع آخر "معظم الممثلات المصريات مش بيالغوا اصلا ف الميكاب جمال طبيعي"...وجاء في تعليق آخر "طبعا لان المكياج جزء من كاريكتر الشخصية و التخلي عنه اعطى للشخصيه حقها .. هذا تقمص الشخصية الحقيقي"...

بالحديث عن منى زكي فقد واجهت مشكلة أو بالأحرى هجوم من رواد السوشال ميديا بعد تداول صُور لها ضمن أحداث المسلسل أظهرتها داخل المسجد بفستان زفاف أبيض ضيق إضافةً إلى تواجد رجل غريب برفقتها داخل المسجد وهو ما اعتبره الأغلب إهانة للدين الإسلامي وعدم إحترام للعقيدة.

قصة مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي

بالحديث عن "لعبة نيوتن" تدور قصة العمل تدور حول اتخاذ حازم وهنا المتحابين قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.



أما عن أمينة خليل فقد أثار العمل جدل كبير بسبب مشاهد كان أولها في عتاب شخصية "مراد" لشقيقته حين قال لها "واحدة بتربيتك وتعليمك تتجوز واحد فلاح ياخدها المنصورة في بيت عيلة لتخدم أمه وأخواته"....واعتبر المشهد عُنصرية كبيرة ضد شريحة أبناء المحافظات وتشويه لسمعة العائلات هناك..

محمد ممدوح في مسلسل خلي بالك من زيزي بيقول لأخته 👋 ( واحدة بتربيتك و تعليمك تتجوز واحد فلاح ياخدها #المنصورة في بيت عيلة... Posted by El Mansoura Society on Monday, 19 April 2021

أما المشهد الثاني فقد أظهر الطفلة "ريما مصطفى" التي مارست التنمر على زميلتها بالتعليق "إحنا عرفنا إن اسمك عطيات مش تيتو وإنك فلاحة يا كدابة"....وعلى الرغم من مشهد التنمر أثنى الجمهور على أداء الطفلة وكيف أنها تمكنت من الوصول لشريحة كبيرة من الجمهور بمقطع صغير.

قصة مسلسل خلي بالك من زيزي

بعد فشل محاولتها للإنجاب مجددا، تضرب الخلافات بين زينب وزوجها هشام، وسرعان ما يتطور الأمر لساحات القضاء وتصبح زينب في خطر بفقدان كل شيء بجانب الأمومة...ويشارك في العمل نخبة من الوجوه بينهم "محمد ممدوح، علي قاسم، نهى عابدين، بيومي فؤاد، أسماء جلال".

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