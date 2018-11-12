منى زكي مع ابنتها المراهقة لي لي.. هل تشبهها؟!

منى زكي

تداول عدد من النشطاء صورة للفنانة المصرية منى زكي في أحد المناسبات الخاصة تظهر فيها إلى جانب ابنتها الكبرى لي لي والتي بدت بعمر الشباب إلى جانب معجبين.

وظهرت زكي في الصورة مُرتدية بلوزة سوداء اللون مُزينة بورود باللون البرتقالي، مع بنطلون باللون الأسود وجاكيت باللون الأسود، وربطت زكي شعرها القصير إلى الخلف.

أما ابنتها ليلي فقد ارتدت بنطلون جينز وتوب باللون الأسود، وتغزل الجمهور بجمال لي لي 15 عامًا والتي أصبحت شابة مميزة قريبة الشبه من والدها الفنان أحمد حلمي، فيما تغزل عدد كبير بالفنانة منى زكي والتي بدت كأنها شقيقتها وليست والدتها، مؤكدين أن زكي ما زالت تحتفظ بشبابها وتألقها.

والجدير بالذكر أن الفنانة المصرية منى زكي هي زوجة الفنان أحمد حلمي ولديهما ابنة لي لي والتي أنجبتها في عام 2003، وسليم وأنجبته في عام 2014، أما الصغير يونس كانت زكي قد أنجبته العام الماضي 2017.