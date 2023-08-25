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منى زكي و جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للدراما

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 25 آب / أغسطس 2023 - 01:59
منى زكي
منى زكي

البوابة-أعربت النجمة منى زكى عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة بتصويت الجمهور عن مسلسل (تحت الوصاية)، فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة، وقبلها نالت جائزة أفضل ممثلة من لجنة التحكيم.
وقالت منى زكي: (أنا فرحانة أوى وعاوزة أعيط إني أخدت جائزتين، وغمرتونى بحبكم، و عليا مسؤولية كبيرة الفترة اللي جاية، شكرا جدا ليكم، وشكرا المخرج محمد شاكر خضير).

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منى زكي

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان (60 سنة دراما) للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، و تأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي.

 

كلمات دالة:منى زكيتحت الوصاية

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