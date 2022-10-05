منى فاروق تتعرض للانتقاد بسبب فيديو أثناء أدائها العمرة

تعرضت الفنانة المصرية منى فاروق للهجوم والانتقادات من قبل متابعيها، بعد مشاركتها مقاطع فيديو من زيارتها الأخيرة للكعبة المشرفة لأداء مناسك العمرة.

منى فاروق تؤدي مناسك العمرة

نشرت منى فاروق عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو يضم لقطات من تأديتها فريضة العمرة، إذ تظهر في إحداها جاثية على قدميها وتدعو الله بحرقة، وفي مقطع آخر تقبل الكعبة المشرفة، وفي أخرى تظهر وهي تطوف حول الكعبة، وعلَّقت: "الحمد الله".

وأرفقت منى الفيديو بأغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعنوان "لما بئينا فالحرام".

ردود أفعال المتابعين

وانقسمت ردود الأفعال بين منتقد ومهنئ، فمنهم من بارك لها عمرتها وأثنى عليها متمنيين لها الهداية، فعلَّقت إحداهن: "اللهم تقبل منك يارب وشوشك حلو في الحجاب"، وأضافت أخرى: "والله العظيم بالحجاب اجمل بكتير كل حاجة ربنا بختارها لنا بتكون اجمل".

من جهة أخرى، انتقد البعض طريقة فاروق في تصوير نفسها بدل أن تحرص على الدعاء وأن تجعل هذه اللحظة بينها وبين الله، فكتبت إحداهن: "نسأل الله القبول اولا ونصيحه لكي ماينقص او يضيع اجر العمره مافائده التصوير يارب يكون بدايه خير".

وأضافت إحداهن مستهجنة: "ربنا يتقبل بس دي حاجه بينك وبين ربنا ملهاش لازمه التصوير وتعرفي الناس أو الفانز انك بتعملي عمره أو حجه وبردو دعائك لربنا متصوره زاي متكون بتقولي أنا اهو بدعي ربنا ووصلت لمرحله الخشوع واني بعيط دعائك لربنا ولنفسك مش للناس".

بدرية طلبة تدافع عن منى فاروق

ودافعت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن مواطنتها بعد الهجوم عليها، فتركت تعليقًا موجهة رسالة للمنتقدين: "ممكن تقول لها ربنا يتقبل.. لكن اللي زيك الحقد عامي عينه".

وردت على متابع آخر: "ربنا سترك مفيش حد معصوم، بلاش تعمل فيها نبي وولي من أولياء الله الصالحين".

منى فاروق تهاجم المواقع الإخبارية

وفي وقت سابق، هاجمت فاروق إحدى المواقع الصحفية التي تداولت مقطع فيديو لها وهي تتمايل مُرتديةً فستانً بنقشة الحمار الوحشي، وأتبعته بعنوان جاء فيه: "منى فاروق بقميص نوم ولة رقص ساخنة"، مُعربة عن استغرابها وصدمتها من استخدام عبار "قميص نوم" بدل "فستان" و"وصلة رقص ساخنة"، رغم أنها كانت تتمايل فحسب.

وتوجَّهت عبر خاصية الستوري في إنستغرام، مُعيدةً نشر الفيديو، وكتبت متساءلة: "انا استغربت جدًا وكنت مستاءةالحقيقة من الخبر وعمومًا هذه هي الصورة قولولي معلش هو دا قميص نوم.. وهي دي وصلة رقص ساخنة هههه".

وتابعت: "ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادي .. يعني أنا حرة ليه نازلين فيا جلد.. ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب.. انتو ايه ملايكة يعني، عمومًا انا احسن منكم انا ربنا انعم عليه بستر جديد.. خدوابالكم رصيد ستركم هيخلص من كتر الأذى والشر الي تعملوا فيا وربنا عقابه شديد".

وأضافت: "انتوا مزعجين جدا .. بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا يعامل ربنا مش بعامل البشر .. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب".

وأبدت انزعاجها من حديث البعض عن عرضها، قائلة: "أنا في الأول والأخير بنت بتتكلموا في عرضي ليه ؟؟ خافوا ربنا شوية".