منى فاروق ترد على ظهورها بقميص نوم.. وتهاجم المتحدثين عن عرضها

أعربت الممثلة المصرية منى فاروق عن استيائها من كمية التنمر التي تتعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُهاجمةً المواقع الصحفية التي تمارس ألاعيبها بتغيير الواقع وزيادة بعد الإثارة إليه؛ من أجل دفع المتابع لدخول الخبر.

منى فاروق تهاجم المواقع الإخبارية

وهاجمت منى فاروق إحدى المواقع الصحفية التي تداولت مقطع فيديو لها وهي تتمايل مُرتديةً فستانً بنقشة الحمار الوحشي، وأتبعته بعنوان جاء فيه: "منى فاروق بقميص نوم ولة رقص ساخنة"، مُعربة عن استغرابها وصدمتها من استخدام عبار "قميص نوم" بدل "فستان" و"وصلة رقص ساخنة"، رغم أنها كانت تتمايل فحسب.

وتوجَّهت عبر خاصية الستوري في إنستغرام، مُعيدةً نشر الفيديو، وكتبت متساءلة: "انا استغربت جدًا وكنت مستاءةالحقيقة من الخبر وعمومًا هذه هي الصورة قولولي معلش هو دا قميص نوم.. وهي دي وصلة رقص ساخنة هههه".

وتابعت: "ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادي .. يعني أنا حرة ليه نازلين فيا جلد.. ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب.. انتو ايه ملايكة يعني، عمومًا انا احسن منكم انا ربنا انعم عليه بستر جديد.. خدوابالكم رصيد ستركم هيخلص من كتر الأذى والشر الي تعملوا فيا وربنا عقابه شديد".

وأضافت: "انتوا مزعجين جدا .. بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا يعامل ربنا مش بعامل البشر .. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب".

وأبدت انزعاجها من حديث البعض عن عرضها، قائلة: "أنا في الأول والأخير بنت بتتكلموا في عرضي ليه ؟؟ خافوا ربنا شوية".

زواج منى فاروق

وأثارت منى فاروق شائعات زواجها، بعد فتحها باب السؤال والجواب مع متابعيها خلال بث مباشر عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، فحينما سألها أحد الأصدقاء عن مكان تواجدها، أجابت: "اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم لسة".

وتتواجد فاروق في الوقت الحالي بمدينة باكو، عاصمة أذربيجان، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي عدة صور لإجازتها، وأرفقتها بتعليق: "سر وحيدًا لتجد مكانك".



