منى واصف في مشهد طريف من كواليس "وأخيرًا".. ووسام فارس يعلّق "خايف تنتهي مسيرتي الفنيّة"

تصدّر مقطع فيديو جمع النجمة السوريّة الشهيرة "منى واصف" حديث مواقع التواصل الاجتماعي من كواليس تصوير مسلسل "وأخيراً" والذي يجمعها مع النجمين قصي خولي ونادين نسيب نجيم.

منى واصف مع وسام فارس وزينة يارفي في مشهد طريف من كواليس وأخيرًا

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كان النجم اللبناني "وسام فارس" نشره عبر حسابه الخاص على "انستغرام"، من كواليس تصوير مشهد جمعه مع منى واصف في مسلسل وأخيرًا.

وظهرت الفنانة القديرة منى واصف في مقطع الفيديو وهي تحاول تصوير المشهد مع وسام فارس، حيث كانت تركب خلف وسام على الدرّاجة الناريّة بينما وسام بدأ في قيادة الدرّاجة ومنى واصف خلفه والفنانة زينة يارافي.

وتفاجأ الجمهور بمقطع الفيديو الذي جمع واصف ووسام على الدرّاجة الناريّة ووصفوه بالطريف جدًا خاصة انهم ظهروا جميعًا في غاية الانسجام.

وعلّق وسام على مقطع الفيديو بقوله: "كواليس مشهد الكزدورة مع منى واصف، أنا كنت خايف أكتر من الست منى في هذا المشهد، يعني اتخيّل المسؤولية أنك تسوق درّاجة ناريّة وسنديانة الشام وراك، لو لا سمح الله صرلها اشي كان انتهت مسيرتي الفنيّة قبل ما تبلّش".

#منى_واصف على الدراجة النارية مع #وسام_فارس في كواليس #وأخيراً

انا كنت خايف أكتر من الست منى واصف، تخايلوا المسؤولية انك تسوق" والست منى سنديانة الشام وراك، لو لا سمح الله صرلها شي كانت انتهت مسيرتي الفنيّة قبل ما تبلّش" pic.twitter.com/fCtZPBYeth — Bila Rakaba (@BilaRakaba) April 3, 2023

منى واصف تثير حزن الجمهور في مشهد وفاة ابنتها

تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع مشهد وفاة يارا ابنة منى واصف في المسلسل ضمن الحلقات الأولى من العمل حيث قدمت الفنانة القديرة مشهدًا قويًا.

ويدور مسلسل "وأخيراً" يدور حول قصة حب رومانسية تجمع خيال "نادين نجيم" التي لا تملك أوراق ثبوتية وياقوت "قصي خولي" وهو سجين سابق، وما يواجهانه من مشاكل وقصص.