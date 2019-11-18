من أمام شواطئ المالديف..ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وتُبهر الجمهور من جديد (صورة)

تواصل الفنانة الشابة ياسمين صبري نشاطاتها الرياضية وتمارينها الشاقة حتى أثناء قضائها الإجازة على شواطئ جزر المالديف، حيث أنها استعرضت من جديد لياقتها وخفتها في الحركة بصورة على البحر وشاركتها مع الجمهور من خلال حسابها على إنستغرام.

وظهرت ياسمين صبري في الصور أثناء قيامها بحركات رياضية تتطلب قدرة عالية من اللياقة والثبات، وبالتأكيد الفنانة الشابة تملك هذه المتطلبات، لذا استغلت الفرصة لتشارك شغفها بالرياضة مع متابعيها والتقطت الصورة من أمام الشاطيء في مشهد رائع وإبداعي.

وكانت ياسمين قد تصدرت الترند خلال الأيام الماضية عقب لقائها الأخير في برنامج "صاحبة السعادة"، والسبب كان هو أنها كشفت عن المواصفات التي تريد تواجدها في شريك حياتها، لتنطلق بعدها الكثير من التعليقات والفيديوهات الكوميدية حول قائمة ياسمين الخاصة بفتى الأحلام.

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