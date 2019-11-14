شقيقة الفنانة نوال الكويتية تخطف الأنظار في أول ظهور لها..شاهدوا إطلالتها (صورة)

خطفت "نجاة" الاخت الكبرى للفنانة نوال الكويتية الأنظار يوم أمس، وذلك بعد الظهور الأول لها برفقة شقيقتها على مواقع التواصل، حيث رأى البعض أن هناك شبه كبير بينهما، إضافة إلى أن الجميع أبدى إعجابه بجمالها وحضورها المميز.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها الفنانة نوال الكويتية أمورًا عن حياتها العائلية، حيث نشرت صورتها برفقة شقيقتها الكبرى، ووجهت لها كلمات عبرت من خلالها عن حبها لها وعن امتنانها لوقوفها إلى جانبها في كل مراحل حياتها.

وكانت نوال الكويتية قد روّجت مؤخرًا لألبومها الجديد "الحنين" من خلال حساباتها على مواقع التواصل، وتلقت التهنئة من الجمهور ومن الفنانين وأبرزهم أحلام التي قالت لها: "بالتوفيق اختي الغالية تستاهلي النجاح يا ام حنين ومبروك علينا".

من ناحية أخرى، تعرضت نوال الكويتية لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، اضطرتها للاعتذار عن حفلها في السعودية في ليلة سهم، ولكنها عادت يوم أمس وشاركت في ليلة بدر ضمن فعاليات موسم الرياض.

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