بعد شهور قليلة من وفاة طفلتها الموت يفجع جومانا مراد مجددًا

يبدو أن هذا العام سيبقى محفورًا في ذاكرة الفنانة السورية جومانا مراد، حيث أنه لم يمر إلّا شهور قليلة على وفاة ابنتها "ديانا" في شهر مارس الماضي، حتى عاد الحزن إليها مجددًا وذلك بعد أن فجعها الموت بوفاة من وصفته بمعلمها المخرج محمد فردوس أتاسي عن عمر ناهز 79 عامًا.

الموت يفجع جومانا مراد من جديد

وكتبت جومانا مراد نعيًا من خلال حسابها على موقع إنستغرام نعت فيه المخرج الراحل بكلمات مؤثرة وقالت: "وبعدو الحزن عم بدق بوابنا، أول ما بلشت حاول أطلع منه رجع وفجعني بموت معلمي الأستاذ المخرج محمد فردوس أتاسي الصديق الأخ والأب الحنون الطيب صاحب المواقف الرائعة التي لا تنسى".

وتابعت جومانا مراد: "ستبقى دائماً في قلوبنا وذاكرتنا بروحك الطيبة وأعمالك التي لا تنسى، لا اعتراض على قدر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة في الفردوس الأعلى يا فردوس، أرجو الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة، العزاء وأحر التعازي لزوجة الفقيد الأخت الغالية رجاء ولأسرة الفقيد، ربي يلهمهم الصبر والسلوان".

الجدير بالذكر أنه في شهر مارس الماضي فجع الموت جومانا مراد بوفاة طفلتها "ديانا" والتي لم يتجاوز عمرها الـ6 أشهر وبقي توأمها "علي" على قيد الحياة، وعبّرت مراد في وقتها عن حزنها الشديد على هذه الفاجعة متمنية أن تكون طفلتها شفيعة لها ولوالدها المحامي الأردني ربيع بسيسو.

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