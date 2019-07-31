من بوليوود إلى هوليوود.. إليكِ مواهب لا تعرفينها عن أبرز المشاهير

لدى كل منا موهبته الخاصة والفريدة ونفس الأمر ينطبق على المشاهير، فبالإضافة إلى أن الغناء والتمثيل يتطلب موهبة بالطبع، إلا أن العديد من نجومنا المفضلين لديهم مواهب دفينة لا نعلم عنها شيئًا.

فمن بوليوود إلى هوليوود، إليكِ من مجلات "نيو آيديا"، "بيست لايف اونلاين"، "ريبابليك وورلد" و"إتس بلوسوم"، مواهب لا تعرفينها عن أبرز المشاهير.

سلمان خان

بالإضافة إلى عضلاته المفتولة وأعماله الفنية العديدة، لدى سلمان خان موهبة أخرى لا يعرفها الكثيرين، وهي الرسم.

فيديا بالان

تتميز فيديا بجمالها المميز وموهبتها اللافتة في التمثيل، ولكن ما لا تعرفينه، هو أنها شاعرة موهوبة وفنانة في التقليد.

سيف علي خان

إلى جانب كونه ممثلًا رائعًا، يجيد النجم سيف علي خان زوج الممثلة "كارينا كابور" العزف على الجيتار.

نرغس فخري

بالإضافة إلى موهبتها في التمثيل، لدى نرغس موهبة مميزة قد لا تخطر على بالك، وهي غناء الراب وتأليف هذا النوع من الأغاني أيضًا

جينيفر غارنر

أثبتت بطلة فيلم "13 غوينغ أون 30" أنها تمتلك مهارات متعددة وأهدت صديقتها المقربة "ريس ويذرسبون" معزوفة على البوق في بمناسبة عيد ميلادها.

توم كروز

جذب حب توم كروز للمبارزة نجوم هوليوود آخرين للرياضة، حيث تحدث "ويل سميث" أيضًا عن المبارزة مع نجم سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة"، وكشف أنه يمتلك صالة خاصة للتدريب.

كارا ديليفين

أثبتت العارضة كارا ديليفين مهارتها في التمثيل، ولكن ما لا يعلمه الكثير من معجبيها هو أنها بارعة للغاية في تأليف أغاني الراب، والبيت بوكس، وهذا ما برهنته في مواجهتها مع "جيمس كوردن" و"ديف فرانكو" في برنامج "ذا ليت ليت شو".

كيرا نايتلي

قد تكون هذه الموهبة غريبة بعض الشيء، ولكن تستطيع الممثلة الشهيرة كيرا نايتلي العزف على أسنانها كآلة موسيقية باستخدام أصابعها فقط، وكشفت أن اغنيتها المفضلة هي "رين دروبس كيب فولينغ أون ماي هيد".

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