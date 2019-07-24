بينها "الفيل الأزرق 2" و"عملة صعبة".. لماذا تعتمد أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي على ضيوف الشرف؟

يومًا تلو الآخر يقترب موسم عيد الأضحى السينمائي، ومعه تتجه أنظار الجمهور نحو الأفلام التي سيتم طرحها خاصًة أن الموسم المقبل سيشهد منافسة شرسة على كعكة إيرادات الأفلام في ظل موسم عيد الفطر الماضي والذي وصفه النقاد بأنه قوي وقدم أعمالًا مختلفة وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وما لوحظ في موسم عيد الأضحى السينمائي هو اعتماد صُنّاع بعض الأفلام على عدد كبير من ضيوف الشرف حتى أصبح من أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها البعض في المنافسة

ويرصد "البوابة" هذه الظاهرة التي اجتاحت السينما بشكل ملحوظ، مع تفسير من النقاد بشأن هذه التيمة الجديدة.

فيلم "عملة صعبة" لتامر حسني

يواصل أبطال فيلم "عملة صعبة"، الذي يقوم ببطولته النجم المصري تامر حسني، تصوير دوره برفقة أبطال الفيلم، استعداًا للحاق بالفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، وما يؤكد أنه سينافس في هذا الموسم تغيير اسم الفيلم بعدما كان يحمل عنوان "كل سنة وانت طيب"، ومن المقرر أن يتم طرح البوسترات الدعائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعتمد صُنّاع هذا الفيلم الذي تُنتجه شركة "نيوسينشري"، على عدد من الأبطال الذين يظهرون كضيوف شرف وهم النجم أحمد السقا، والنجم على ربيع، والنجمة المصرية مي عز الدين، قبل أن ينضم إليهم مؤخرًا الفنان اللبناني المخضرم كميل سلامة، الذي حلّ بديلًا للفنان المصري الراحل عزت أبو عوف.

فيلم "عملة صعبة"، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن لا يخلو من المغامرة وتم تصوير معظم أحداثه في العاصمة اللبنانية بيروت.

فيلم "ولاد رزق 2" لأحمد عز

تعتمد تيمة فيلم "ولاد رزق 2.. عودة أسود الأرض"، على ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف بجانب الأبطال الرئيسيين، ومن أبرز المشاركين كضيوف شرف، النجوم إياد نصار، غادة عادل، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، على أن يكون كل شخصية منهم له دور مؤثر في الأحداث حسبما أكد مؤلف الفيلم صلاح الجهيني.

وأعلن المخرج طارق العريان، عن انتهاء تصوير الفيلم على أن ينتهي من عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية، خلال يومين وطرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائي الأول للفيلم منذ أيام.

فيلم "عودة رزق 2"، بطولة أحمد عز،عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم "خيال مآتة" لأحمد حلمي

يجمع الفنان المصري أحمد حلمي، عدد من الفنانين، كضيوف شرف في فيلمه السينمائي الجديد "خيال مآتة"، وهم الفنان بيومي فؤاد والفنان لطفي لبيب، وانضم إليهم مؤخرًا الفنان القدير رشوان توفيق، بعد لقاء جمعه بأحمد حلمي، وترشيح منه شخصيًا.

تدور أحداث فيلم "خيال مآتة"، حول مهندس ديكور يُدعى رؤوف، ويجسد شخصيته أحمد حلمي، الذي تراوده الشكوك في كل ما حوله، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي، ويعتمد المخرج خالد مرعي، في بعض المطارح على ارتجال وخفة دم أحمد حلمي في بعض المشاهد.

الفيلم بطولة أحمد حلمي ومنة شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، ويعد هذا العمل عودة جديدة لأحمد حلمى بعد غياب استمر ما يقرب من ثلاثة أعوام منذ فيلم "لف ودوران".

فيلم "الفيل الأزرق 2" لكريم عبدالعزيز

يعتمد فيلم "الفيل الازرق 2" على عدد من ضيوف الشرف أيضًا حيث يُطل في الجزء الثاني كلًا من التونسي ظافر العابدين والأردني إياد نصار وأسما شريف منير، وأحمد خالد صالح، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم والنجمة هند صبري، وشيرين رضا.

وتم طرح الإعلان الرسمي للفيلم وحقق نسبة مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخطيًا 15 مليون مشاهدة عبر الصفحة الرسمية للفيلم على فيسبوك.

آراء النقاد

أكدت الناقدة المصرية خيرية البشلاوي، أن السينما المصرية تشهد طفرة كبيرة في كثير من أعمالها ولم تتوقف التغيرات على المحتوى فقط ولكن في الفنيات كالإخراج والصورة وعنصر الإبهار لافتة إلى أن ظاهرة تواجد نجوم كضيوف شرف في الأفلام، له اتجاهين حيث يعتمد صناع الفيلم على شعبية النجوم المشاركين في العمل بما يجعل للفيلم جماهيرية أكبر بسبب مشاركة فنان ما.

وأضافت في تصريح لـ"البوابة"، قائلًة إن ظهور فنان من بلد آخر يؤكد هذا الاتجاه وهذا ما حدث مع فيلم "عملة صعبة" للفنان تامر حسني، حيث تم تصوير معظم الأحداث في لبنان وتم اختيار الفنان اللبناني الكبير كميل سلامة للمشاركة في الفيلم وهو ما يخلق للفيلم جماهيرية في هذه الدولة أيضًا، مؤكدًة أن الاتجاه الثاني يتمثل في باب رد الجميل أو التكريم لهذا الفنان مثلما فعل أحمد حلمي، في فيلم "خيال مآتة" بمشاركة الفنان رشوان توفيق، في الفيلم.

فيما نوهت الناقدة ماجدة موريس، في حديثها لـ"البوابة"، إلى شيء آخر وهو أن السينما أصبحت عملية تجارية رائجة يشاهدها المواطن العربي ككل، كما أن الفنانين المصريين معروفين في الوطن العربي، والدليل على ذلك هو توزيع الأفلام في دول مثل السعودية ولبنان ودبي وغيرها من الدول العربية.

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