من سيربح المليون بحلَّة جديدة.. وباسل خياط وسمية الخشاب من بين المتنافسين!

عاد البرنامج الأشهر " من سيربح المليون " بحلَّة جديدة مع كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي ضمن حلقة خاصة مع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، وذلك احتفالًا بالذكرى الثلاثين لتأسيس مجموعة "MBC".

وقد جرى تصوير الحلقة الخاصة في مدينة لشبونة البرتغالية مساء الأربعاء الماضي الموافق 8 سبتمبر وسط حشد من الصحافة والإعلام العربي وأبرز الوجوه من فنانين وإعلاميين.





وسيشارك في الحلقة كمتسابقين للوصول إلى المليون معتمدين على معلوماتهم العامة ووسائل المساعدة كل من: النجم السعودي ناصر القصبي، والممثلة المصرية أمينة خليل، والممثل المصري آسر ياسين، والفنانة المصرية سمية الخشاب، بالإضافة إلى النجم التونسي ظافر عابدين، والممثلة السعودية ريم العبدالله، والنجم السوري باسل خياط، والنجمة المصرية يسرا.

ويأتي تصوير الحلقة قبل أيام قليلة من تنصيب جورج قرداحي وزيراً للإعلام في لبنان، وستعرض بتاريخ 18 سبتمبر.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ن حماسهم لمشاهدة الحلقة، فعلَّق أحدهم: "حبيت .. اخيرا برنامج غير سخيف مستضيفين فيه نجوم".

وعلَّق آخر: "اجمل واروع اعلامي شهده العالم العربي كم تمنيت لو كان استثمر نفسه اكثر من ذالك.. جوروج قرداحي الشخصية التي عشقها الملايين وانا اولهم لدرجة صار عمري ٢٦ والى الان اقلد طريقة كلامه بين المزح والجد".

وعلَّق آخر: "اجمل وارق اعلامي جورج قرداحي واكثر متنافسين عند وثقافه وطريقت كلامه مع الناس ماشاءلله عليه واعجب الناس فيه".