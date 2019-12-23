من هي ريم المحمودي التي أثارت غضب الملكة أحلام؟!

حالة من الغضب سيطرت على الفنانة الإماراتية أحلام خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن قام أحد المواقع الفنية بنشر خبر عن تفوق الفنانة الإماراتية المعتزلة ريم المحمودي عليها، وهو ما دعاها إلى نشر تغريدة على تويتر تهدد فيها ذلك الموقع مطالبة بحذف ما تم نشره وإلّا سيكون لها تصرّف لن يحمد عقباه.

وقالت أحلام في تغريدتها الموجهة إلى موقع في الفن الذي يهتم بأخبار المشاهير : ” عندكم دقايق تمسحون الخبر اللي نزلتوه وإلا ما راح تشوفون خير وبسررررعة”, وأرفقت تغريدتها بتعبيرات وجوه غاضبة.

@elfannCom 😡😡😡😡 عندكم دقايق تمسحون الخبر اللي نزلتوه والا ما راح تشوفون خير وبسررررعه 😡😡😡😡 — A7lam #فريق_احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) December 19, 2019

من هي الفنانة ريم المحمودي؟

هي فنانة إماراتية من مواليد الكويت 3 نوفمبر 1975، دخلت إلى عالم الفن عام 1997 من خلال مسرح الفجيرة لتقديم " الأوبريت الوطني"، وكانت بدايتها الحقيقية عندما عرّفها الشاعر عبدالله بن شمّا على المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، ليتبنى موهبتها ويساعدها في الدخول إلى الوسط الفني واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في أول ظهور لها في أغنية "حسايف".

لقبت ريم المحمودي بـ"فيروز الخليج"، وهي أول مغنية خليجية غنت باللهجة المصرية في أغنية "وبقالك عين"، وأول مطربة خليجية تصور فيديو كليب مع مخرجة لبنانية وكان اسمها "ميرنا خياط" من خلال أغنية "عمري"، وتفوقت في عام 2001 على الفنانة أحلام بالاستفتاء الذي طرحته القناة الإذاعية "أف أم الإمارات" ونالت لقب المطربة الإماراتية الأكثر شعبية وقتها بفارق كبير.

اعتزلت الفنانة ريم المحمودي الغناء بعد آخر ألبوم لها "وينها"، وذلك بعد زواجها عام 2003 من مدير شركة روتانا سالم الهندي، واتجهت إلى حياة الاستقرار والعائلة بعيدًا عن الفن والغناء، ورزقت وزوجها بـ"فيصل" و"عالية".

مصدر السيرة الذاتية للفنانة ريم المحمودي: تحرير وتجميع للمعلومات من "ويكيبيديا".

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