انتقادات لاذعة لحلا شيحة بعد ظهورها بفستان مكشوف من جهة الصدر في مهرجان دير جيست! (صور)

على ما يبدو أن الفنانة المصرية حلا شيحة في اتجاهها إلى طريق اللاعودة، فبعد أن كانت لديها شعبية كبيرة وقاعدة معجبين واسعة في الوطن العربي، أصبحت يومًا بعد يوم تفقد بريقها وشعبيتها شيئًا فشيئًا، والدليل على ذلك هو كمية الهجوم والانتقادات التي تتعرض لها منذ أن عادت إلى الساحة الفنية بعد اعتزال أكثر من 12 عامًا.

ومرة تلو الأخرى، تواصل حلا شيحة استفزاز الجمهور بإطلالاتها خلال حضورها للمناسبات والمهرجانات الفنية ، ويمكن تفسير سبب غضب الجمهور وسخطه عليها بأنها انتقلت بشكل غير منطقي من قالب المحجبة والمنقبة والملتزمة، إلى قالب الفتاة الجريئة التي لا ترتدي إلا الفساتين الضيقة والمثيرة، ضاربة بعرض الحائظ الحلول الوسط جميعها.

وانهالت يوم أمس الانتقادات اللاذعة على صفحة حلا شيحة، وذلك بعد أن شاركت إطلالتها على إنستغرام خلال تكريمها بجائزة فنية في مهرجان "دير جيست 2019"، حيث ارتدت فستانًا ذو فتحة واسعة من جهة الصدر، وكان جزء كبير من ظهرها مكشوفًا أيضًا، وهو ما عرضها لهجوم حاد، حيث كتب أحدهم لها قائلًا: " للاسف خدعوكي وقالوا ان الجماهير صوتتلك وللاسف محدش حابب اللي انتي وصلتيله الناس حزينه عليكي وانتي مصممه انك تمشي في طريق انتي عارفه كويس اخرته الله يهدينا ويردك للخير".

على الصعيد الفني، من المقرر أن تشارك حلا شيحة في أول عمل سينمائي لها بعد العودة من الاعتزال مع الفنان تامر حسني في فيلم "مش أنا"، وكانت قد شاركت في سباق رمضان الماضي في أول عمل درامي لها وهو مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان.

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