مها المصري تكشف حقيقة اصابتها بمرض خطير

انتشرت في الأيام الماضية الكثير من الأخبار حول اصابة الفنانة السورية مها المصري بمرض خطير جدًا، مما أثار حالة من القلق بين جمهورها الواسع والذين تساءلوا عن طبيعة المرض وحالتها الصحية

مها المصري تكشف حقيقة وضعها الصحي

وبعد تداول هذه الأخبار بكثرة قررت الفنانة السورية الخروج عن صمتها وتوضيح حقيقة الأمر، وقالت إنها عانت من فيروس كورونا لفترة قصيرة وهي 4 أيام

وأضافت إن أحد الأشخاص قام بسؤالها عن سبب غيابها مؤخرًا لتجيب انها عانت من الفيروس لكنها لم تحب نشر الخبر، الا ان هذا الشخص نشر الخبر وتم تحريفه وبدأ تداول أخبار غير صحيحة عن اصابتها بمرض خطير

وأكدت الفنانة السورية أنها تنوي مقاضاة كل مطلقي الشائعات حول صحتها وانها بدأت رسميًا باتخاذ الاجراءات المتعلقة بهذا الأمر، واستطردت مها المصري ان هذه الشائعات تسببت بقلق شقيقاتها وعائلتها عليها خاصة المقيمين في الخارج حيث انها تلقت الكثير من الاتصالات للاطمئنان على صحتها

مها المصري والتنمر

تعرضت الفنانة السورية في الفترة الأخيرة للكثير من التنمر بعد فشل عمليات التجميل التي خضعت لها في الفترة الأخيرة، والتي تسببت بتغيير ملامح وجهها

وكانت مها المصري قد أكدت انه تم حقنها بمادة فيلر غير جيدة وهي من تسببت لها بهذا التشوه

وعلى الصعيد الفني تصور حاليًا مها المصري مسلسل جديد بعنوان "الكرزون" في سوريا وكانت قد اعلنت عن الأمر عبر حسابها الخاص في فيسبوك حيث كتبت في منشور لها": "من بعد غياب عن بلدي الحبيبة سوريا رجعت لشارك بعمل جديد بعنوان الكرزون، وبلشنا بالعمل بس الي صار انو تعبت شوي والحمد الله مضت بسلامة وانا بخير

