مها المصري ضحية عمليات التجميل الفاشلة مُجددًا!

مها المصري

كشفت صور حديثة تم تداولها للفنانة السورية مها المصري، عن تعرضها لفشل جديد في عمليات التجميل، فبعدما كانت المصري قد استطاعت التخلص من آثار عملية البوتوكس الفاشلة والتي أثرت بشكل كبير على وجهها، عادت وخضعت لعمليات تجميل جديدة، عرضت وجهها لتشوه جديد.

وتظهر المصري في الصور وقد بدا وجهها مُختلفًا ومنتفخًا بشكل كبير، فيما علق عدد من النشطاء أن الفنانة السورية بدت بالصور وكأنها لا تستطيع التحكم بملامح وجهها بسبب عمليات التجميل.

فيما كشفت بعض المصادر أن المصري كانت قد خضعت لعملية "غمازات" أثرت سلبيًا على ملامحها، إذ بدت خدودها وكانما تم حفرهما بشكل مبالغ فيه.

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وعبر عدد كبير من جمهو الفنانة مها المصري عن غضبهم لتشويهها ملامحها بسبب عمليات التجميل، خصوصًا انها مرت بتجربة سابقة كان من الأولى أن تستفيد منها ولا تكرر هذا الأمر.



ومها المصري هي فنانة سوري شاركت في عدد من الأعمال الناجحة من أبرزها المسلسل الشهير "الفصول الأربعة" بجزئيه الأول والثاني، حيث قدمت شخصية "ماجدة"، ومها المصري هي شقيقة الفنانة سلمى المصري الصغرى والتي أيضًا كانت قد شاركت في نفس المسلسل بشخصية "فاتن"، وابنتها الفنانة ديمة بياعة.

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