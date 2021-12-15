مها أحمد متهمة بنشر الفسق والفجور.. فيديو يتضمن إيحاءات جنسية!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية مها أحمد مجتزأ من بث مباشر جمعها بأحد الشبان في تطبيق إلكتروني يدعى "ميجو لايف".

وأثار الفيديو موجة من الجدل والغضب بسبب الإيحاءات الجنسية التي تضمنه، حيث يقوم الشاب بالاتصال بصيدلي متظاهرًا أنه مريضة، ويدور حديثهم بطريقة تبدو للوهلة الأولى أنها محادثة طبيعية لكنها تضمَّنت مصطلحات غير لائقة وإباحية، في حين تظهر مها في نوبة ضحك غير متوقفة.

ومع انتشار الفيديو، تقدَّم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ ضد مها أحمد يتهمها بنشر الفسق والفجور إلى نيابة قصر النيل من أجل اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها.

وجاء في بلاغ أشرف فرحات أن مها خرجت في تطبيق "ميجو لايف" ببث مباشر وبرفقتها شاب يدعو للشذوذ الجنسين، وأخذا الإثنين يجريان حوارًا مع أحد الأشخاص، بدعوى أنه طبيب صيدلي مدعيا بأنه سيدة.

وصرَّح فرحات لإحدى الصحف المحلية: "الحوار بدأ بحديث لمها أحمد تخللته إيحاءات نابية صريحة، ثم اختتمت حديثها في البث المباشر في تحقير فئة معينة من المجتمع، واتهامهم بما هو خارج عن الاخلاق، وهم العاملون في مجال الصيدلة، وهي مهنة لطالما قدّمت الكثير للشعب المصري وضحّى أفرادها بأرواحهم في ظل مكافحة فيروس كورونا".

وتابع: "المشكو في حقها صدّرت رسالة سيئة عن الفن والفنانين، وأساءت الى المجتمع المصري، مرتكبةً جرائم عدة من خلال البث المباشر الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

من جهتها، ردَّت مها على البلاغ القائم ضدها، وعلَّقت على الموضوع: "ونفت الفنانة مها أحمد علمها بتقديم بلاغ ضدها يتهمها بالفسق والفجور، مشيرة إلى أنها لا تهتم بمثل هذه الأخبار قائلة: "أنا معنديش فكرة بالكلام ده، وأول مرة أسمعه ولا أهتم به، هما موتولي ابني قبل كده، فلذلك لا أهتم بالشائعات".

