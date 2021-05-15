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مها أحمد تصف بطلي مسلسل نسل الأغراب بالخدم….ووالدة السقا ترد "كومبارس وفاشلة"!

منشور 15 أيّار / مايو 2021 - 09:12
مها أحمد
مها أحمد

حرب إعلامية شنتها الممثلة المصرية مها أحمد على كاست مسلسل نسل الأغراب من بطولة مي عمر، أمير كرارة وأحمد السقا.

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مها شاركت منشور جاء فيه "عوضي على الله دى الجمله اللى دايما بقولها لما اتصدم فاشخاص...الحكايه يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسه الف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم الى ان اصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعايه للمسلسل وهما راضيين رغم ان طول عمرهم مبيعملوش كده مع اى زميله لهم اقربها انا"...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وتابعت مها "النجم الاولانى بينى وبينه عيش وملح وزماله رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعنى بدور ولما وافقت بعتولى دور تانى معرفوش دور متعملوش واحده مبتدائه المفروض انه عارف قيمتى الفنيه وعارف انى اضافه له اتهرب منى وموقفش جنبى وباعنى رغم ان الكل عارف انى زى اخته(ندل)"..

واضافت "اما الثاني كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يااستاذه نزلت من نفسى وقلتله مش هنشتغل مع بعض ماهى الحوجه مره رد وقالى الدور بينادى صاحبه. طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسى وعشت اسود ايام حياتى عياط واكتئاب. وقلت ( عوضى عليك يارب)"....

وختمت بـ "تمر الايام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوته سنه اولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتيه للاستاذه)...يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يااوفر تمثيل ياللى مبتقروش ياكمبارس جنب النجمه...نصيحه بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا"..

الرد كان سريعاً من والدة أحمد السقا التي علقت بـ "ع الأصل دور كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانيين كبار وتعلق فشلها عليهم تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة مهما حاولتي يا كومبارس ليس لك مكان بين الفنانيين المحترمين وان طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب".

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