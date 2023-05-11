مهرجان الحمامات السينمائي يعلق على انسحاب درة منه بعد إحراجها!

البوابة-أصدرت إدارة مهرجان ياسمين الحمامات في تونس بيانا صحفيا، للرد على كافة الأخبار التي تحدثت عن انسحاب الفنانة التونسية درة من المهرجان أثناء تكريمها، بعد انتقادها من قبل زميلها الفنان فتحي الهداوي وهو ما نفته إدارة المهرجان جملة وتفصيلا.

وقال البيان: (ببالغ الدهشة والاستغراب تابع المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات ما يتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية حول استياء الفنانة التونسية درة زروق ومغادرتها حفل افتتاح المهرجان بعد تكريمها نافيا هذه الأخبار جملة وتفصيلا).

و تابع البيان: (ويحيط المهرجان علما كل وسائل الاعلام التونسية، العربية والأجنبية بأنه يعتز بتكريم الممثلة درة زروق بجائزة الـ(دياسبورا) والتي تمنح للمتميزين في أعمالهم الفنية خارج الوطن.ولم تتمكن الفنانة درة زروق من حضور عرض فيلم (باب الفلة) للمخرج مصلح كريم المبرمج ضمن فعالية تكريمها بسبب ارتباطاتها المهنية).

و كان الفنان الهداوي قد أثار جدلا واسعا، خلال الساعات الماضية، بسبب توجيه انتقادات لاذعة للفنانة التونسية، وذلك على خلفية تكريمه بذات المهرجان.

واعترض الفنان التونسي على تتويج مواطنته بجائزة (التميز بالمهجر) قائلا: (ليس ثمة معنى لتكريم درة، وخاصة أنها لم تؤدِ شخصيات هامة في السينما التونسية التي يعود تاريخها لأكثر من مئة عام)، وأضاف: (كنا نأمل أن تفسر لنا الإدارة لماذا منحت درة جائزة الإبداع خارج الوطن).