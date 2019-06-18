مهرجان المواهب في مدينة الطفل

تستضيف مدينة الطفل في خور دبي مهرجان المواهب من 7 إلى 20 يوليو. اصطحب أطفالك ليشاركوا مواهبهم بينما يستمتعون بإجازتهم الصيفية.



تُعدّ مدينة الطفل وجهة علمية تضم معارض تفاعلية وورش عمل حول العديد من المواضيع العلمية. يمكن للأطفال التعلّم حول جسم الإنسان، والثقافات العالمية، أو المشاركة في أسابيع ذات مواضيع محدّدة لمشاهدة الأفلام أو الانضمام إلى ورش العمل وغيرها.

التاريخ 07 يوليو - 20 يوليو 2019 الفئة عائلة الموقع مدينة الطفل، حديقة خور دبي الهاتف +971 4 334 0808 رسم الدخول الأطفال: 10 درهم، الكبار: 15 درهم، العائلات (شخصين راشدين وطفلين): 40 درهم، أصحاب الهمم: مجاناً الدخول يومياً: 10 صباحاً - 12 ظهراً & 4-6- مساءً

الجمعة والسبت: 4-7 مساءً الموقع الإلكتروني https://childrencity.dm.gov.ae/en/events/pages/eventdetails.aspx?EventId=23