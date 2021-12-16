مهرجان "ميدل بيست" يجمع نجوم العرب.. وشعار "بندنها أكتر" يشعل حماس المتابعين

تفصلنا ساعات قليلة على بدء فعاليات مهرجان "ساوند ستورم" Soundstorm ضمن موسم الرياض، حيث سنشهد تواجدًا ضخمًا من أشهر النجوم العرب والعالميين، إذ ستمتد قعاليات المهرجان في الفترة من ١٦ إلى ١٩ ديسمبر ٢٠٢١.
وأعلن عدد كبير من النجوم عن مشاركتهم في المهرجان من بينهم الفنانة المصرية دينا الشربيني، والنجم ماجد المصري، والممثلة ريم مصطفى، وغيرهم. وتوجهوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويق متابعيهم للحدث الموسيقي الأبرز تحت شعار "بندنها أكثر".
وهنا نعرض قائمة النجوم المشاركين في الحدث الموسيقي:
دينا الشربيني
شاركت الفنانة المصرية دينا الشربيني فيديو عبر حسابها على "انستغرام" تكشف من خلاله تواجدها في الفعاليات، وقالت:" أشوفكم في حفلة ميدل بيست في الرياض، بندنها أكتر".
#بكرة_نولعها_بمدل_بيست 😍
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— Rotanalive (@RotanaLive) December 15, 2021
نانسي عجرم
ستشارك نانسي عجرم في حفل غنائي بتاريخ 19 ديسمبر، وحمَّست متابعيها بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي، وقالت: "انطروني بمدل بيست ساوند ستورم يوم 19 الشهر بليلة مميزة وكلها حماس، بندنها أكتر".
راشد الماجد
شوَّق الفنان السعودي راشد الماجد متابعيه لحفله الموسيقي عبر نشر فيديو له عبر حسابه "تويتر"، وقال: "مساء الخير يا حبابي، في الميدل بيست بندنها وولعها وعليها، أخوكم راشد الماجد".
الفنان الكبير راشد الماجد جاي الرياض و رح ي #بندنها_أكثر الليلة 🕺😎
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— Rotanalive (@RotanaLive) December 16, 2021
تامر حسني
كشف النجم المصري تامر حسني عن مشاركته في المهرجان بتاريخ 18 ديسمبر المقبل، وقال: "لكل جمهور المملكة الغالي مستنيكم إن شاء الله يوم 18 في ميدل بيست عشان نبدنها أكتر".
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جاهززين ؟ الفنان تامر حسني بيولعها
في ساوندستورم #بندنها_أكثر 🔥👏🏻
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..@tamerhosny #بكرة_نولعها_بمدل_بيست
#ساوندستورم #بنش_مارك pic.twitter.com/Wg2BRWZNkn
— Benchmark (@Benchmark_ksa) December 15, 2021
محمد حماقي
سيشارك الفنان المصري محمد حماقي في مهرجان "ميدل بيست" اليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر، وشارك متابعيه مقطع فيديو موجهًا حديثه لجمهورها، وقال: "لكل جمهور الميدل بيست، يلا كلو يبندن ويجهز، السنة دي عاوزين نبندنها أكثر".
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في #ميدل_بيست 😍🔥🔥#بندنها_أكثر
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— إذاعة روتانا (@RotanaFMKSA) December 15, 2021
إليسا
ونشرت الفنانة اللبنانية إليسا فيديو لحظة وصولها إلى الرياض، وشوَّقت جمهورها قائلة:"انا رايحة عالرياض.. لاقوني في مدل بيست لنغني كمان وكمان ونولعها".
اليسا وصلت الرياض الرياض ورح و #بكرة_نولعها_بمدل_بيست 💃🕺— Rotanalive (@RotanaLive) December 15, 2021
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عمرو دياب
وكشف الفنان المصري عمرو دياب عن موعد حفله الغنائي عبر نشر فيديو ترويجي للمهرجان، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "نتقابل يوم الأحد ١٩ ديسمبر ميدل بيست"، وأضاف: "إلهام .. لا تجين.. بكرة نولعها بميدل بيست، والافتتاح ٣ العصر".
بلقيس فتحي
كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن موعد حفلها الغنائي، ونشرت البوستر الدعائي وأرفقته بتعليق، جاء فيه: "جمهوري في الرياض وحشتوني جدا جدا جدا.. التقيكم على الف خير في الميدل بيست يوم ١٧ ديسمبر ان شاء الله".