عمرو دياب يقدّم دينا الشربيني بحُب في "ميدل بيست" الرياض وينقذها من هذا الموقف المحرج! (فيديو)

حل الفنان المصري عمرو دياب ضيفًا على الأراضي السعودية بعد تواجده هناك سابقًا عدة مرات، وهذه المرة جاءت مشاركته في مهرجان "ميدل بيست" ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث أحيا حفله الغنائي بحضور الآلاف من عشاقه ومحبيه.

وبالتأكيد عندما نذكر اسم عمرو دياب خاصة خلال العامين الأخيرين، مباشرة يلحقه اسم الممثلة المصرية دينا الشربيني، حيث أنها تتواجد برفقة الهضبة في معظم المناسبات الفنية وهو كذلك لا يفارقها في كثير من المناسبات، وخلال تواجد الشربيني في "ميدل بيست" تعرضت لموقف محرج، ولكن الهضبة كان موجودًا واهتم بالأمر بالشكل المناسب.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، استدعى عمرو دياب الفنانة دينا الشربيني للصعود على خشبة المسرح وقال: "معنا فنانة واحدة النهاردة، وسنتدعيها للصعود على المسرح، الفنانة دينا الشربيني".

وبعد أن صعدت الشربيني وأخذت من أحد المنظمين الميكروفون وهي في طريقها إلى النجم عمرو دياب، اتضح أن الميكروفون لا يعمل، وهو ما انتبه إليه الهضبة سريعًا الذي تدارك الأمر وأعطاها الميكروفون الخاص به حتى تتمكن من الحديث مع الجمهور.

وعبرت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن سعادتها بالتواجد في المهرجان، وقالت: "سعيدة أنني معكم النهاردة في مهرجان (ميدل بيست) في الرياض".

وعلى الرغم من الحب والرومانسية الكبيرة بين عمرو دياب ودينا الشربيني وتواجدهما باستمرار برفقة بعضهما البعض في أغلب المناسبات، إلّا أن موضوع ارتباطهما أو زواجهما بشكل عام غير معلن من أي طرف فيهما حتى الآن بشكل رسمي ويبقى كل ذلك مجرد تخمينات.

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