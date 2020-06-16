شام الذهبي ابنة أصالة تتصدر حديث السوشال ميديا بعد خطوبتها من طبيب مصري (تفاصيل)

تداولت العديد من المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خبر خطوبة شام الذهبي ابنة النجمة أصالة على طبيب مصري يدعى معتز نصير، ليصبح هذا الخبر فيما بعد هو الأبرز والأكثر تداولًا بين الجمهور.

وعلى الرغم أن شام الذهبي نفت خبر خطوبتها من خلال ردها على أحد التعليقات، لافتة إلى أن الأمر لم يتم بعد بشكل رسمي، وأن كل القصة هي مجرد زيارة عادية لتلبية دعوة غداء بين العائلتين، إلّا أن الجمهور انتابه الفضول لمعرفة من هذا الشخص الذي خطف قلب ابنة أصالة، خاصة وأنهما ظهرا سويًا في إحدى الصور في الفالنتاين.

وبحسب ما عرفه الجميع، فإن معتز نصير حبيب شام الذهبي هو شاب تخرج من طب عين شمس، وأصبح طبيبًا أخصائيًا في التجميل والليزر والأمراض التناسلية، ولديه عيادات تجميل داخل مصر.

وبحسب ما ذكر، فإن شام الذهبي تعرفت على الطبيب المصري خلال العمل، خاصة وأنها هي الأخرى لديها عيادة تجميل.

وكانت شام الذهبي نشرت منذ أسبوع تقريباً، فيديو للطبيب معتز نصير وهو في منزلها يعتني ببشرة جدتها Skin Booster، فظهر صوت ابنة أصالة وهي تسأل جدتها: "تيتا قد ايه بتحبي معتز؟"، فأجابت عليها: "ما في حدود لحبه بس حاليا ما تسأليني لأنه عم بيشكشكني".

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