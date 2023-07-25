مهيار خضور إلى جانب نور الغندور في عرابة بيروت

أعلنت شركة ايغل فيلمز في وقت سابق عن البدء بالتحضير لمسلسل "عرابة بيروت" الذي كان من المقرر أن يتم تصويره قبل 3 سنوات، وتسببت أزمة كورونا بتاجيله على ان يعرض العمل في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

انضمام الفنان السوري مهيار خضور إلى مسلسل عرابة بيروت

كشفت العديد من الصفحات الفنية أنباء عن انضمام الفنان السوري مهيار خضور إلى بطولة مسلسل "عرابة بيروت" الذي بدأ العمل عليه خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر ان يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب خضور الفنانة الكويتية من أصول مصرية نور الغندور والفنانة اللبنانية جوليا قصار والعديد من الأسماء التي لم يتم الإعلان عنها بعد والعمل من تأليف السوري مازن طه ونور شيشكلي وإخراج فيليب أسمر.

وأضافت بعض المصادر مؤخرًا أن الفنانة اللبنانية نادين الراسي انضمت إلى قائمة النجوم المشاركين في المسلسل.

ولم يتم الكشف عن قائمة بقية النجوم العرب المشاركين في المسلسل حيث ان العمل يتناول قصص مختلة عن فترة زمنية معينة في العاصمة اللبنانية بيروت والعديد من القضايا الجريئة.

والجدير بالذكر إن اسم ماغي بوغصن كان متداولًا لدور البطولة في العمل لكن أشارت العديد من الأخبار المتداولة مؤخرًا أن بوغصن لن تتواجد في العمل.

وبالعودة للحديث عن مهيار خضور، تواجد النجم السوري في الموسم الرمضاني 2023 في الموسم الثالث من مسلسل للموت، كما يستعد لعرض مسلسل كانون الذي شارك في بطولته وخرج من موسم الرمضاني الماضي في اللحظات الأخيرة.