مهيرة عبدالعزيز تتعرض للسرقة في باريس.. والشرطة ترفض مساعدتها

تعرَّضت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز للسرقة خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، ورغم لجوئها للشرطة الفرنسية من أجل التحقيق في الواقعة، إلَّا أنهم رفضوا مساعدتها بحجة أنهم في إجازة.

مهيرة عبدالعزيز تتعرض للسرقة

ولفتت مهيرة إلى أن جواز سفرها وهاتفها ومحفظتها جرى سرقتهم، وشاركت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "سناب شات"، تكشف فيه تفاصيل الحادثة، قائلة: ”وصلت مطار باريس أورلي واتسرقت مني الشنطة بداخلها جواز سفري وتليفوني والفيزا كارت ومحفظتي، رحت وسويت بلاغ في الشرطة وكلمت السفارة طبعا ما قصروا وإن شاء الله يوم الإثنين بيطلع لي جواز سفر مؤقت“.

وأضافت: "بس للأمانة تليفوني متوهجة فيه لأن كل شيء مرتبط بالتليفون وخاصة حسابات السوشيال ميديا لن أستطيع التواصل من خلالها إلا بعد عودتي لدبي".

وشكرت مهيرة الشرطة الإماراتية، قائلة: "تخيلوا أنا في فرنسا مسؤول بشرطة المطارات قالي سوري اليوم سبت وأحد إجازة لا نقدر نفتح الكاميرات اللي هم مفروض مداومين 24 ساعة من أجل معرفة سارق الشنطة".

وأكدت مهيرة أن العاملة هي من أقدمت على سرقتها أثناء تواجدها في دورة المياه، حيث نسيت حقيبتها في دورة المياه وغادرت، وحينما عادت بعض دقائق لم تجد الحقيبة، ما دفعها لطلب مساعدة الشرطة من أجل التحقيق، إلَّا أنهم رفضوا مساعدتها بسبب إجازتهم الأسبوعية.

كيم كارداشيان تتعرض للسرقة في باريس

وقد تعرَّض العديد من المشاهير للسرقة في العاصمة باريس، من بينهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان التي تعرَّضت للسرقة تحت تهديد السلاح في عام 2016، حيث جرى تقييدها داخل جناح الفندق في الوقت الذي خرجت فيه شقيقتيها كورتني وكيندال بصحبة الحارس الشخصي، وسرق اللصوص مجوهرات باهظة الثمن يصل سعرها إلى 10 ملايين دولار.

وبعد مرور فترة قصيرة من حادث السرقة، قررت كيم وزوجها السابق ويست طرد الحارس الشخصي الخاص بها لأنه لم ينتبه للعديد من الإنتهاكات والصغرات الأمنية الموجودة بالفندق التي أدت في النهاية لوقوع حادثة السرقة، كما اتهمت كيم حارسها الشخصي بالفشل في مهمته وهي حمايتها.

