مواقف طريفة أظهرت فيها الملكة إليزابيث روح الدعابة.. فيديوهات

حرصت الملكة إليزابيث على التصرف بجدية وصرامة في حياتها الخاصة وداخل القصر، وفي العديد من المناسبات العامة، حيث كانت الملكة الراحلة ملتزمة بالقواعد والبروتوكلات الملكية الصارمة التي لا يمكنها تجاوزها، وكان لا بد ان تحافظ على وقارها.

إلا أن هناك العديد من المواقف التي اظهرت فيها الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا والتي فارقت الحياة يوم الخميس الماضي عن 96 عامًا، روح الدعابة لديها، وتخلت فيها عن الصرامة والجدية.

مواقف طريفة أظهرت فيها الملكة إليزابيث روح الدعابة:

1- حفلة الشاي مع بادينغتون بير

ظهرت الملكة اليزابيث خلال احتفالها باليوبيل البلاتيني الأخير في شهر يونيو الماضي وهي تتناول الشاي مع الدب الشهير بادينغتون وذلك خلال افتتاح حفل BBC في القصر.

وخلال جلوسها على الطاولة مع الدب الشهير قدّم بادينغتون شطيرة مربى البرتقال وقال: "أنا احتفظ دائماً بواحدة أخرى للحالات الطارئة" وسحب واحدة من تحت قبعته الحمراء.

وقامت الملكة اليزابيث بالردّ عليه بقولها: "وأنا أيضاً" وسحبت شطيرة واحدة من حقيبة يدها السوداء.

2- مقابلة جيمس بوند

خلال افتتاح أولمبياد لندن عام 2012، ظهرت الملكة اليزابيث الراحلة رفقة النجم العالمي دانيال كريغ، الذي جسد الشخصية الشهيرة "جيمس بوند" في العديد من الاعمال.

وفي مشاهد كوميدية في فيديو ترويجي تتلقى الملكة اليزابيث زيارة من العميل جيمس بوند ثم يغادر الثنائي في طائرة هيلكوبتر وظهرت الملكة اليزابيث وهي تقفز بالمظلة على الاستاد الأولمبي لتحية الجمهور.

3- نقاشها من ترويج لعبة Invictus Games

انتشر مقطع فيديو لطيف في عام 2016 ظهرت فيه الملكة اليزابيث رفقة حفيدها الأمير هاري وذلك للترويج لألعاب Invictus.

وكانت الملكة والامير هاري بجانب بعضهما البعض ويشاهدان رسالة من الرئيس باراك اوباما وزوجته ميشيل، حيث كان الأمير هاري قد أصدر تحدّي رياضي.

وبدت الملكة غير منزعجة من مكالمة الفيديو، بل قالت وهي تضحك: "أوه حقاً، من فضلك".

4- تقطيع كعكة بسيف احتفالي

قامت الملكة اليزابيث خلال حدث خيري في الكورنوال بتقطيع الكعكة بسيف، وعندما قام أحد المتطوعين بتذكيرها بأن هناك سكين مخصص للكعكة موجود، اجابته الملكة: "أعرف أن هناك واحد، ولكن هذا أكثر غرابة".

5- صورة سيلفي مع لاعبي الهوكي الأسترالي

في عام 2014 حضرت الملكة الراحلة اليزابيث دورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو، وكشفت الملكة عن روح الدعابة لديها عندما ظهرت في خلفية سلفي لفتاتين.

ونشرت إحدى الفتيات الصورة التي انتشرت بشكل كبير عبر موقع التواصل "تويتر" مع تعليق: "أووه الملكة ظهرت في صورة السيلفي لدينا".

6- الضحك على سرب من النحل

كانت الملكة اليزابيث بصحبة زوجها فيليب خلال مراجعة عسكرية في قلعة وندسور عندما قام سرب من النحل بتغيير الأحداث العسكرية هناك.

ويبدو واضحاً بأن الملكة وزوجها لم يتمالكا نفسيهما وضحكا على هذا الموقف، والتقطهما أحد الصحفيين وقال: "كانت لحظة انسانية وكانت الملكة تضحك مثل الطفلة الصغيرة وكان الملك يضحك ايضاً".