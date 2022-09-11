الإعلان عن موعد جنازة الملكة اليزابيث رسمياً.. تفاصيل رحلة النعش

أعلن قصر باكنغهام الملكي في بيان رسمي عن موعد جنازة الملكة الراحلة "اليزابيث" والتي ستكون بشكل رسمي في 19 من سبتمبر القادم في الساعة 11 صباحاً.

تفاصيل جنازة الملكة اليزابيث

وأكّد قصر باكنغهام في البيان الرسمي الذي نشره عبر صفحته الخاصةةعلى "انستغرام" بأن الجنازة الملكية ستُقام في قاعة وستمنستر يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر في الساعة الحادية عشر صباحاً.

وسيتواجد نعش الملكة في القاعة الملكية لمدة أربعة أيام حيث سيسمح للجمهور البريطاني الملكي التعبير عن احترامهم ومشاعر حزنهم على الملكة اليزابيث.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects. — The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022

رحلة النعش الملكي

يتواجد النعش الملكي في الوقت الحالي في قاعة الرقص في قلعة بالمورال، حيث سيسافر نعش الملكة الى إدنبرة عن طريق البرّ إلى أن يصل الى قصر هوليرود هاوس حتى يوم غد الاثنين.

وخلال يوم غد الاثنين سيتم تشكيل موكب ملكي سيشارك فيه الملك وأفراد العائلة المالكة وذلك لنقل النعش الى كاتدرائية سانت جايلز ويحضرون القدّاس.

وسيتواجد النعش في كاتدرائية سانت جايلز وتحت حراسة ملكية وذلك للسماح للشعب الاسكتلندي بتوديعها، وفي يوم الثلاثاء سينتقل نعش الملكة من خلال طائرة السلاح الجوي الملكي الى قصر باكنغهام وسيرافق النعش الأميرة "آن".

وخلال يوم الاربعاء القادم سيُحمل النعش على موكب وعربة مدفعية تابعة للقوات الملكية الى قصر وستمنستر حتى يوم الجنازة الموافق 19 سبتمبر حتى تُقام مراسم الجنازة.

وبعد ذلك سينتقل النعش من وستمنستر إلى ويلينجتون آرك ثم الى وندسور ثم الى كنيسة القديس سانت جورج لتقديم خدمة الإحالة.