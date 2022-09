ما هو سر حقيبة الملكة إليزابيث وما هي محتوياتها؟ لطالما شوهدت الملكة إليزابيث الثانية تحمل حقيبة يد جلدية متوسطة الحجم في أي مناسبة. على الرغم من أنها كانت تمتلك أكثر من 200 حقيبة من العلامة التجارية الفاخرة Launer ومقرها المملكة المتحدة ، إلا أن لديها ثلاث حقائب مفضلة ، حسبما ذكرت مجلة Town and Country Magazine في عام 2019. كانت تلك الثلاثة هي الجلد الأسود الملكي ، والجلد السوداء Traviata ، وحقيبة ثالثة صممت خصيصاً لها ، حسبما ذكرت المجلة. فما هي العلامة التجارية لاونر؟

دار لاونر

تأسست لاونر Launer كعلامة تجارية للأكسسوارات الجلدية الفاخرة في الأربعينيات من القرن الماضي وسرعان ما حظيت بأعجاب أفراد العائلة المالكة وسيدات المجتمع من خلال حقائب اليد الأنيقة.

حملت الملكة حقائب لاونر طوال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بتصاميم مختلفة قبل أن تواجه الشركة أوقاتًا عصيبة في السبعينيات.

في عام 1981 ، اشترى رجل الأعمال جيرالد بودمر لاونر بهدف إعادتها إلى مجد سمعتها السابقة. اليوم ، تنشئ الشركة مجموعات جديدة ولديها معجبين جدد في جميع أنحاء العالم.

في عام 1968 ، منحت الملكة أمرًا ملكيًا لشركة لاونر، والذي سمح لها بعرض شعار النبالة الخاص بها على منتجاتها. الأمر الملكي هو امتياز منظم بشكل صارم للمصنعين والبائعين الذين يقومون بتوريد المنتجات بانتظام إلى أفراد العائلة المالكة.

وهذه الحقائب الملكية كانت "مصنوعة خصيصًا" للملكة اليزابيث الثانية ولديها تعديلات خاصة تم إجراؤها لتناسب احتياجاتها.

على سبيل المثال الحزام على الذراع ممتد قليلاً حتى لا ينتفخ ويثني الجاكيت، كما ان البطانة الداخلية مصنوعة حسب الطلب من الحرير الخفيف لذا فهي ليست ثقيلة للغاية. كما ورد أن الملكة تستخدم حقيبتها كوسيلة لإرسال إشارات إلى الموظفين عندما تكون في ارتباطات.

ماذا يوجد داخل الحقيبة السوداء الأيقونية؟

لكن ماذا تحتفظ الملكة في حقائب يدها؟ كانت هناك شائعات منذ فترة طويلة تدعي أي شيء من منديل إلى جهاز تتبع وانذار الى بيضة مسلوقة.

وتقول التكهنات أنه يوجد داخل حقائب اليد بعض حبات بنكهة النعناع وكتيب كلمات متقاطعة. ولكن في الواقع تحتوي الحقيبة على أحمر الشفاه مع مرآة يد صغيرة شوهدت لإخراجها لتعديل الماكياج في المناسبات الطويلة. في الآونة الأخيرة.

وصرحت سالي بيدل سميث ، مؤلفة كتاب " Elizabeth the Queen: The Woman Behind the Throne "، أنه بالإضافة إلى أحمر الشفاه والمرآة ، تحتفظ الملكة بزوج من نظارات القراءة ونقود "مطوية بدقة" بقيمة 5 جنيهات إسترلينية أو 10 جنيهات إسترلينية لوضعها في صندوق التبرعات في الكنيسة.

وأوضحت بيدل سميث أن "العنصر الأكثر إثارة للاهتمام التي عُرفت بحملها هو خطاف حقيبة ، وهو أداة بارعة ومعقولة." ثم سردت الكاتبة قصة رواها لها ضيف على العشاء الذي رأى الملكة تعلق الخطاف بشكل خفي على الجانب السفلي من طاولة الطعام وتعلق حقيبتها بها.

